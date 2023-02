All-Star Game começa em Utah com desfalques de peso e LeBron buscando mais recordes

O Jogo das Estrelas (All-Star Game), a grande festa anual da NBA, volta neste fim de semana a Utah, onde LeBron James irá somar um novo recorde em sua carreira histórica e inúmeras figuras estarão ausentes devido a lesões, à qual poderá juntar-se no último minuto Giannis Antetokounmpo.

O grego, que deve ser o capitão de um dos times All-Star pela terceira vez, disparou os alarmes ao machucar o pulso direito na quinta-feira durante o último jogo do Milwaukee Bucks antes da pausa.

Antetokounmpo deixou o duelo contra o Chicago Bulls no primeiro quarto. Os Bucks informaram que ele está com uma torção no pulso e não confirmaram ainda se poderá participar no fim de semana dos eventos na Vivint Arena em Salt Lake City (Utah).

O ala-pivô também planeja competir novamente no concurso de habilidades ao lado de seus irmãos Alex e Thanasis.

O eventual desfalque de Antetokounmpo, o jogador mais votado pelos torcedores da Conferência Leste, se juntaria a outros astros como Stephen Curry (Warriors), Kevin Durant (Suns) e Zion Williamson (Pelicans), todos também escolhidos para jogar como titulares.

O evento ainda pode perder mais destaques já que o camaronês Joel Embiid (Sixers) deixou no ar sua presença devido ao desconforto que sente no pé esquerdo.

Quem vai cumprir o compromisso, como vem fazendo pontualmente desde 2005, é LeBron James, que desembarcará em Utah coroado como o maior cestinha da história da NBA.

'King James', de 38 anos, será o capitão de uma das equipes, como vem fazendo desde a mudança no formato desta partida de exibição, que antes dividia as equipes por franquia.

O 'Team LeBron' chega com um total de cinco vitórias nesta edição, em que pela primeira vez os capitães vão distribuir os jogadores num sorteio que será realizado uma hora antes do início do jogo.

LeBron adicionará um novo recorde ao seu impressionante currículo, já que se tornará o único jogador a ter feito 19 aparições no All-Star.

Kareem Abdul-Jabbar, a quem na semana passada ele desbancou do trono de maiores pontuadores, também foi escolhido 19 vezes, mas ficou de fora da edição de 1978 devido a uma lesão.

O grande espetáculo da NBA começa nesta sexta-feira com o Rising Stars, que coloca os melhores candidatos do primeiro e segundo ano um contra o outro em um minitorneio de três jogos.

As quatro equipes que serão divididas serão comandadas por antigos destaques da liga, entre as quais o espanhol Pau Gasol, vencedor de dois anéis com os Lakers (2009 e 2010) em parceria com Kobe Bryant.

A programação de sábado incluirá as tradicionais disputas de habilidade, cestas de três pontos e enterradas.

Estrelas como Tatum, Lillard e Haliburton vão duelar na prova dos três pontos com alguns dos melhores especialistas como Kevin Huerter (Kings) e Buddy Hield (Pacers), vencedor em 2020.

A enterrada, prova mais criticada do evento pelo baixo nível dos últimos anos, também não contará desta vez com os jogadores mais espetaculares do campeonato.

Os competidores serão três jogadores da NBA pouco conhecidos do grande público - Trey Murphy III (Pelicans), Jericho Sims (Knicks) e Kenyon Martin Jr. (Rockets) - além de um convidado da G-League, Mac McClung (Blue Coats).

No domingo chegará o prato principal, a 72ª edição do All-Star Game, que será disputado 30 anos após o primeiro jogo do All-Star ter sido realizado em Salt Lake City.

Se não houver mais baixas, um recorde de seis jogadores nascidos fora dos Estados Unidos iniciarão o jogo, incluindo o esloveno Luka Doncic (Mavericks), cestinha da temporada, e o sérvio Nikola Jokic (Nuggets), vencedor dos dois últimos prêmios MVP.

Jokic, que faz 28 anos no domingo, será o primeiro titular do All-Star a comemorar seu aniversário atuando no jogo de exibição.

