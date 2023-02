Alemanha pede aos países que podem enviar tanques para a Ucrânia que 'façam isso agora'

Países com tanques de guerra devem enviá-los para a Ucrânia agora, disse o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, nesta sexta-feira (17), já que as entregas militares prometidas pelos aliados estão demorando mais do que o esperado.

"Aqueles que podem enviar esses tanques de combate principais devem realmente fazê-lo agora", disse Scholz na Conferência de Segurança de Munique.

O líder alemão, muitas vezes criticado por não ter apoiado suficientemente a Ucrânia, prometeu realizar uma "campanha intensiva" para que os aliados avancem nesta questão, durante os três dias da reunião sobre segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de ser pressionado a entregar tanques Leopard 2, Scholz deu sinal verde no final de janeiro. Mas as negociações posteriores com os parceiros da Otan não levaram, por enquanto, à obtenção de tropas suficientes para constituir um batalhão completo de tanques 2A6, os mais modernos.

O chanceler alemão reiterou nesta sexta-feira o apoio da Alemanha à ex-república soviética.

"Os ucranianos defendem sua liberdade às custas de grandes sacrifícios e com uma determinação absolutamente impressionante", disse ele.

A Alemanha e os aliados apoiarão Kiev "pelo tempo que for necessário", acrescentou.

mat/smk/thm/es/avl/aa

Tags