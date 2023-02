Uruguaio Boston River vence Zamora (1-0) e avança à segunda fase da Libertadores

O uruguaio Boston River, estreante na Copa Libertadores, se classificou nesta quinta-feira para a segunda fase do torneio ao vencer o venezuelano Zamora por 1 a 0 e avançar com um placar agregado de 4 a 1.

O atacante Jonathan Urretavizcaya marcou aos 20 minutos, com um poderoso chute de pé esquerdo, o único gol do jogo no Estádio La Carolina, em Barinas, com o qual os 'verdirrojos' garantiram a vaga após vencerem por 3 a 1 na semana passada em Montevidéu.

Os donos da casa terminaram com nove jogadores com as expulsões do panamenho Jorman Aguilar (45+2) e Jeizon Ramírez (50), e os visitantes com dez após o cartão vermelho dado a Guzmán Rodríguez (73).

Comandado pelo treinador venezuelano Daniel Farías, irmão do ex-técnico da Venezuela e da Bolívia, César Farías, o Boston River enfrentará o argentino Huracán na segunda fase.

--- Ficha técnica:

Estádio: Agustín Tovar, La Carolina (Barinas).

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Gol:

Boston River: Jonathan Urretaviscaya (20)

Cartões amarelos:

Zamora FC: Alejandro Yearwood (17), Luis Vargas (88)

Boston River: Martín Fernández (65), Leonard Costa (75)

Expulsões:

Zamora FC: Jorman Aguilar (45+2), Jeizon Ramírez (50)

Boston River: Guzmán Rodríguez (73)

Escalações:

Boston River: Santiago Silva - Emanuel Beltrán, Guzmán Rodríguez, Leonard Costa, Pedro Silva Torregón - Mateo Torres (Emiliano Gómez, 61), Emiliano Sosa, Martín Fernández (Leandro Suhr, 79) - Mathías Acuña (Bruno Barja, 84), Emiliano Rodríguez (Marco Mancebo, 79), Jonathan Urretaviscaya (Gian Franco Allala, 84). Técnico: Daniel Farías.

Zamora FC: Carlos Salazar - José Velásquez (Luis Rangel, 69), Giovanni Dolgetta, Cleidemar Osorio, Alejandro Yearwood - Yuxer Requena (Mauricio Márquez, 34), Maikol Quintero (César Martínez, 46), Robert Garcés (Luis Vargas, 69) - Yanowsky Reyes (Andrés Hernández, 55), Jorman Aguilar, Jeizon Ramírez. Técnico: Francesco Stifano.

erc/cl/aam

