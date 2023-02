Stoltenberg pede que Turquia aprove logo adesão de Finlândia e Suécia à Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, apelou à Turquia nesta quinta-feira (16) para que o país ratifique rapidamente as candidaturas de Finlândia e Suécia para adesão à aliança militar, com o argumento de que as duas nações nórdicas já fizeram o suficiente para atender exigências de Ancara de reprimir ações extremistas.

Stoltenberg, que falou em Ancara durante coletiva de imprensa ao lado do ministro de Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, também condenou a queima de um Alcorão, o livro sagrado muçulmano, durante manifestação na Suécia, mas ressaltou que a atitude não é ilegal na Europa.

Alarmados com a invasão da Ucrânia pela Rússia há cerca um ano, a Finlândia e a vizinha Suécia abandonaram décadas de postura neutra e se candidataram para ingressar na Otan. Todos os 30 integrantes da Otan aprovaram as inscrições e 28 ratificaram a adesão. Ainda falta, porém, a ratificação da Turquia e da Hungria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Stoltenberg e a maioria dos aliados há muito tempo vêm defendendo que os dois vizinhos nórdicos entrem na Otan simultaneamente, mas nos últimos dias o secretário-geral da aliança suavizou sua postura em meio à relutância da Turquia em ratificar a adesão da Suécia.

"Minha posição é que ambos (os países) podem ser ratificados agora. Mas a questão principal não é se eles serão ratificados juntos, a questão principal é que Finlândia e Suécia sejam ratificadas o mais rápido possível", disse Stoltenberg. Fonte: Associated Press.

Tags