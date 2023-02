Shakhtar Donetsk vence Rennes (2-1) em jogo de ida e fica mais perto das oitavas da Liga Europa

O ucraniano Shakhtar Donetsk conseguiu uma vitória importante por 2 a 1 sobre o francês Rennes nesta quinta-feira em Varsóvia, na Polônia, pelo jogo de ida do play-off classificatório para as oitavas de final da Liga Europa.

Dmytro Kryskiv (11) e Artem Bondarenko (45+1, de pênalti) colocaram o Shakhtar em vantagem no primeiro tempo, e na segunda etapa o atacante camaronês Karl Toko Ekambi, ex-jogador do Villarreal, diminuiu (59), aumentando as esperanças de sua equipe para a partida de volta na França.

Mergulhados em uma má fase na Ligue 1, eliminados na Copa de França, os jogadores comandados pelo técnico Bruno Genesio ainda não perderam tudo, mas têm pouca margem de erro.

A partida foi transferido para a capital polonesa por causa da guerra na Ucrânia.

