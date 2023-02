Sevilla vence PSV (3-0) em casa e fica bem perto das oitavas da Liga Europa

O Sevilla venceu o PSV Eindhoven em casa, por 3 a 0, nesta quinta-feira em jogo de ida do play-off de acesso às oitavas de final da Liga Europa, conseguindo assim uma vantagem para a partida de volta, na Holanda, na próxima semana.

O marroquino Youssef En-Nesyri colocou o Sevilla na frente nos acréscimos do primeiro tempo (45+2), Lucas Ocampos aumentou com um disparo da meia-lua (50) e Nemanja Gudelj fechou o placar cinco minutos depois (55).

A equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli vê as oitavas da Liga Europa um pouco mais de perto depois de um jogo em que começou sofrendo.

O duelo no estádio Sánchez Pizjuán começou com o domínio da equipe holandesa, que chegava com perigo principalmente pela esquerda com o jovem Xavi Simons.

O PSV poderia ter aberto o placar aos 9 minutos com um chute cruzado de Ismael Saibari que foi desviado pelo goleiro do Sevilla, Bono.

Aos poucos, o Sevilla foi controlando a posse de bola e fechando o PSV em seu campo, mas precisou esperar até quase o intervalo para abrir o caminho da vitória.

Jesús Navas cruzou da direita para a pequena área, onde En-Nesyri apareceu para fazer 1 a 0 (45+2) pouco antes das equipes irem aos vestiários.

Após o intervalo, o Sevilla precisou de apenas cinco minutos para ampliar. Lucas Ocampos controlou a bola e, após virar, disparou cruzado fazendo 2 a 0 (50). O argentino havia entrado em campo no lugar de Bryan Gil.

A equipe andaluza fechou o placar com um forte chute de Gudelj que o goleiro argentino Walter Benítez não alcançou para defender (55).

Em apenas dez minutos, o Sevilla conseguiu se impor diante de um PSV que após a surpresa dos gols foi se acertando em campo.

A equipe holandesa, atrás no placar, avançou enquanto o Sevilla recuou e se fechou atrás.

O PSV poderia ter diminuído com um disparo de Joey Veerman que Bono desviou para escanteio (68), que viu outro chute do próprio Veermann bater na trave (80).

Nos últimos minutos, o Sevilla se limitou a administrar o ótimo resultado.

