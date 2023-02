Secretário-geral da Otan afirma que chegou o momento de integrar Suécia e Finlândia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou nesta quinta-feira em Ancara que "chegou o momento" de ratificar as candidaturas de Finlândia e Suécia para integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que estão bloqueadas pela Turquia.

"Continuo acreditando que chegou o momento de ratificar Finlândia e Suécia como membros da Otan", declarou Stoltenberg durante uma entrevista coletiva com o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu.

Os pedidos de Finlândia e Suécia para entrar na Otan esbarram no veto da Turquia, em particular contra a entrada dos suecos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo turco se opõe à adesão da Suécia porque o país concede refúgio a líderes curdos e a pessoas que Ancara suspeita que participaram na tentativa frustrada de golpe de Estado de 2016.

Trinta países da Otan assinaram os protocolos de adesão de finlandeses e suecos e 28 já ratificaram a medida. Apenas Turquia e Hungria ainda não expressaram o apoio.

O secretário-geral da Otan chegou à Turquia para oferecer a ajuda e o apoio da Aliança após o devastador terremoto de 6 de fevereiro, que deixou quase 36.000 mortos no país e 3.700 vítimas fatais na Síria.

bur-rba/ach/mis/zm/fp

Tags