Queda de helicóptero militar deixa dois mortos no Alabama

Duas pessoas morreram na quarta-feira (15) na queda de um helicóptero militar Black Hawk perto de uma rodovia no estado do Alabama, sul dos Estados Unidos.

O helicóptero pertencia à Guarda Nacional do Tennessee e estava em um voo de treinamento quando caiu no meio da tarde perto da cidade de Huntsville.

A Guarda Nacional é uma força militar estadual que faz parte da reserva das Forças Armadas dos Estados Unidos quando é acionada para missões federais.

"Estamos profundamente tristes com a perda de dois guardas nacionais do Tennessee, e nossas orações estão com suas famílias durante esta tragédia dolorosa", afirmou o general Warner Ross, comandante das forças militares do Tennessee, em um comunicado.

