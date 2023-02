PSG busca reação diante do perigoso Lille no campeonato francês

Vivendo um momento complicado após três derrotas consecutivas, o Paris Saint-Germain (1º) precisa urgentemente se reerguer neste domingo, no Parque dos Príncipes, contra o Lille (5º) que sabe jogar de igual para igual contra o atual dominador do futebol francês.

O PSG deixou uma imagem muito negativa durante vários minutos na terça-feira em seu estádio contra o Bayern de Munique, que venceu por 1 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Foi a terceira derrota consecutiva da equipe da capital francesa, uma sequência que não ocorria desde setembro de 2020. Na Ligue 1 tem apenas cinco pontos de vantagem para o Olympique de Marselha (2º), a quem vai enfrentar no clássico do futebol francês no dia 26 de fevereiro.

Contra o Bayern de Munique a melhor versão de Neymar e Lionel Messi não foi vista em um PSG que só melhorou quando Kylian Mbappé, que se esforçou para jogar apesar de uma lesão, entrou no segundo tempo.

Agora terá diante de si o Lille que tem de vencer para seguir na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time está cinco pontos atrás do Lens, que é o quarto colocado.

À caça do líder, o Olympique de Marselha viaja no domingo para enfrentar o Toulouse (12º), uma das equipes que vivem um bom momento neste início de 2023, enquanto o Monaco (3º), que vem de uma vitória sobre o PSG (3-1), recebe o Nantes (13º).

O Lyon (9º) vai abrir a 24ª rodada embalado, buscando a quarta vitória em cinco jogos, desta vez contra o Auxerre (19º) fora de casa.

Depois de um primeiro turno muito complicado, a equipe agora comandada pelo técnico Laurent Blanc atingiu seu ritmo de cruzeiro, sendo novamente candidata às vagas europeias.

Blanc não poderá ficar à beira do campo em Auxerre devido a uma pneumopatia, enquanto seu atacante Alexandre Lacazette, com uma lesão na coxa esquerda, também é dúvida.

-- Programação da 24ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(17h00) Auxerre - Lyon

- Sábado:

(13h00) Nice - Reims

(17h00) Strasbourg - Angers

- Domingo:

(9h00) PSG - Lille

(11h00) Brest - Monaco

Troyes - Montpellier

Rennes - Clermont

Lorient - AC Ajaccio

(13h05) Lens - Nantes

(16h45) Toulouse - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 54 23 17 3 3 55 20 35

2. Marselha 49 23 15 4 4 45 20 25

3. Monaco 47 23 14 5 4 51 30 21

4. Lens 46 23 13 7 3 35 18 17

5. Lille 41 23 12 5 6 40 27 13

6. Rennes 40 23 12 4 7 42 28 14

7. Nice 37 23 10 7 6 30 21 9

8. Lorient 36 23 10 6 7 35 35 0

9. Lyon 35 23 10 5 8 35 25 10

10. Reims 33 23 7 12 4 30 26 4

11. Toulouse 32 23 9 5 9 39 39 0

12. Clermont 30 23 8 6 9 24 31 -7

13. Nantes 28 23 6 10 7 24 26 -2

14. Montpellier 23 23 7 2 14 34 45 -11

15. Brest 20 23 4 8 11 24 38 -14

16. Troyes 19 23 4 7 12 33 52 -19

17. Strasbourg 18 23 3 9 11 27 41 -14

18. AC Ajaccio 18 23 5 3 15 18 42 -24

19. Auxerre 15 23 3 6 14 19 47 -28

20. Angers 10 23 2 4 17 19 48 -29

