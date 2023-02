Presidente da China fará visita oficial ao Irã

O presidente da China, Xi Jinping, fará uma visita de Estado ao Irã, anunciou nesta quinta-feira o ministério chinês das Relações Exteriores, após uma visita a Pequim do presidente iraniano, Ebrahim Raisi.

Xi Jinping "aceitou com satisfação o convite" do homólogo para a visita, afirma um comunicado, que não revela a data da viagem.

Esta será a primeira visita de Xi ao Irã desde 2016.

O anúncio aconteceu no terceiro e último dia de uma visita de Raisi, o primeiro presidente iraniano a viajar à China em mais de 20 anos.

Os dois países estão sob pressão das nações ocidentais sobre suas posições a respeito da invasão da Ucrânia pela Rússia. O Irã também enfrenta severas sanções dos Estados Unidos devido ao seu programa nuclear.

No comunicado divulgado esta quinta-feira, os dois países pedem o fim das sanções americana, pois consideram que "garantir" a estabilidade econômica do Irã foi uma "parte importante" do acordo nuclear assinado em 2015.

Também pedem a "aplicação plena e efetiva" do acordo. Os dois países atribuem a tensão atual à "saída unilateral dos Estados Unidos".

O Irã é um dos poucos países a oferecer apoio à Rússia, cujo isolamento diplomático aumentou desde o início da intervenção militar na Ucrânia no fim de fevereiro de 2022.

Os países ocidentais acusam o Irã de fornecer drones explosivos à Rússia, dispositivos usados contra a Ucrânia, o que Teerã nega.

Irã e China têm fortes vínculos econômicos, em particular nas áreas de energia, transporte, agricultura, comércio, investimento e comunicação. Em 2021 assinaram um "pacto de cooperação estratégica" por 25 anos.

