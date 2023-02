Presidente Biden está 'saudável' e 'apto' a exercer suas funções, diz seu médico

O presidente americano, Joe Biden, de 80 anos, está "apto" a exercer suas funções, disse seu médico depois de submetê-lo, nesta quinta-feira (16), a um check-up anual, que não revelou problemas físicos ou neurológicos graves.

Biden "continua sendo um homem saudável e forte, de 80 anos, apto a exercer" as funções da Presidência, afirmou Kevin O. 'Connor. O boletim médico, publicado pela Casa Branca, destacou, no entanto, que foi extraída do tórax de Biden uma "lesão", que será analisada.

