PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Fundador do grupo paramilitar Wagner critica o exército russo e acredita que Bakhmut resistirá até março ou abril

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ESPANHA GÊNERO: Espanha avança na autodeterminação de gênero

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Fundador do grupo Wagner critica o exército russo e acredita que Bakhmut resistirá até março ou abril

O fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueny Prigozhin, acredita que a cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste ucraniano, não deve cair antes de "março ou abril", devido ao que chamou de "monstruosa burocracia militar" que freia a ofensiva na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia Belarus Israel, 730 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== PAUTA ESPECIAL 1 ANO DE GUERRA NA UCRÂNIA ===

LOCAL INDETERMINADO:

Astúcia e angústia: a vida dos desertores do Exército na Rússia

Categoria 1, estado de saúde B. Em sua caderneta militar, Dmitry (nome fictício) mostra seu status de reservista do Exército russo, para o qual foi convocado de forma prioritária para lutar na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia 1Ano, 690 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

'Culto à morte' e militarização de jovens na Rússia após ofensiva na Ucrânia

Quando a escola onde leciona em Moscou impôs cursos de patriotismo em setembro, Tatiana Chervenko se negou a ensinar "propaganda" a seus alunos do oitavo ano, de cerca de 13 anos, em pleno ataque russo contra a Ucrânia.

(Ucrânia Rússia conflito sociedade educação 1ano, 760 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Prigozhin, Simonian e Medvedev: a ascensão dos falcões russos

O primeiro desafiou o presidente ucraniano para um duelo com aviões de combate para decidir o destino da cidade de Bakhmut; o segundo ameaçou a Europa com um apocalipse nuclear e a terceira garante que a Rússia enfrenta "canibais" na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia política 1Ano, 770 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Um ano de desinformação sobre a guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia, prestes a completar um ano, tem sido acompanhada por uma feroz batalha de desinformação, conduzida em particular por agitadores pró-russos que buscam distorcer e transferir a culpa por muitas das atrocidades no terreno, retratar o lado ucraniano como nazista ou sugerir que o apoio ocidental a Kiev está evaporando.

(Ucrânia desinformação Rússia conflito 1ano, 730 palavras, já transmitida)

=== ESPANHA GÊNERO ===

MADRI:

Espanha adota lei que permite mudança de gênero livre a partir dos 16 anos

O Congresso espanhol aprovou definitivamente, nesta quinta-feira (16), uma lei que autoriza a livre autodeterminação do gênero a partir dos 16 anos, uma iniciativa que suscitou um acalorado debate no governo de esquerda e no movimento feminista.

(Espanha lei Mulheres. 610 palavras, já transmitida)

MADRI:

Espanha aprova lei pioneira na Europa que permite licença menstrual

O Congresso dos Deputados da Espanha aprovou em definitivo, nesta quinta-feira (16), uma lei para que trabalhadoras que sofrem ciclos menstruais dolorosos possam tirar uma "licença menstrual", uma medida pioneira na Europa que busca, segundo o governo de esquerda, quebrar tabus.

(Espanha política aborto)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

Nicarágua retira nacionalidade de 94 exilados e os declara 'traidores da pátria'

Um tribunal da Nicarágua declarou na quarta-feira (15) como "traidores da pátria" 94 opositores exilados, incluindo os escritores Sergio Ramírez e Gioconda Belli, que perderam a nacionalidade e foram inabilitados de forma perpétua ao exercício de cargos públicos.

(Nicarágua política religião, 570 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

EDIMBURGO:

Independentismo escocês enfrenta cenário de incerteza após renúncia de Sturgeon

O Partido Nacional Escocês (SNP) iniciou nesta quinta-feira (16) um longo e incerto processo para designar seu novo líder, após a surpreendente renúncia da primeira-ministra Nicola Sturgeon, o que provoca muitas perguntas sobre o futuro do movimento independentista na Escócia.

(Escócia política GB independencia referendo, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

Novo dia de protestos na França contra a Reforma da Previdência

A França vive nesta quinta-feira (16) seu quinto dia de protestos contra a Reforma da Previdência a pedido dos sindicatos, enquanto aguarda a greve de 7 de março que pretende "paralisar" o país.

(França aposentadoria política parlamento greve manifestação, 400 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão debate direitos LGBTQIA+ antes da reunião de cúpula do G7

O Japão, presidente do G7, é o único país do grupo que não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo sexo e, antes do encontro de cúpula do bloco em maio, o governo enfrenta pressões para aumentar as proteções legais para sua população LGBTQIA+.

(Japão LGBTQ política direitos, 510 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JINDAYRIS:

Sobreviventes do terremoto acampam entre ruínas no noroeste da Síria

Desde que o terremoto destruiu sua casa no noroeste da Síria, Suzanne Abdullah, uma professora, está acampada com nove outros membros de sua família em um pequeno caminhão a poucos passos de onde costumava ser sua casa.

(Síria refugiados Turquia terremoto, 560 palavras, já transmitida)

PARIS:

Oposição iraniana busca unidade após cinco meses de protestos

Após cinco meses de protestos, os movimentos de oposição ao governo iraniano, tanto no país quanto no exterior, buscam se unir após anos de confrontos.

(Irã EUA oposição Mulheres polícia manifestação, 470 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

CAIRO:

Egito vende ativos estatais a países do Golfo para gerar receita

O Egito sofre uma escassez de dólares, apesar de um empréstimo de US$ 3 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI), e busca gerar receita vendendo seus ativos estatais a países ricos do Golfo.

(Egito diplomacia economia investimentos Catar, 500 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Empresa israelense cria robôs para otimizar compras online

Por trás de uma vitrine escura de uma pequena loja no centro de Tel Aviv, um robô se move entre as prateleiras pegando caixas de cápsulas de café e colocando-as em sacolas.

(Israel tecnologia comércio, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BERLIM:

Festival de Berlim começa entre glamour e Ucrânia

O Festival de Cinema de Berlim começa nesta quinta-feira (16) com um discurso por vídeo do presidente Volodymyr Zelensky, que abre uma edição dominada pelos dramas da Ucrânia e Irã.

(Berlinale Irã guerra cinema Ucrânia, 690 palavras, já transmitida)

BAGDÁ:

Iraque persegue 'conteúdo decadente' de Youtubers e TikTokers

Youtubers e TikTokers estão sendo condenados pelas autoridades do Iraque pela produção de conteúdos "decadentes" nas redes sociais, uma medida que mina a liberdade de expressão, segundo alguns críticos e ativistas dos direitos humanos.

(Iraque justiça política direitos internet)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags