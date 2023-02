Pai de Messi acha difícil uma volta do astro argentino ao Barcelona

O pai de Lionel Messi disse nesta quinta-feira achar difícil uma volta do craque argentino ao Barcelona, clube em que jogou durante a maior parte de sua carreira.

"Não acredito. As condições não estão dadas", disse Jorge Messi a repórteres no aeroporto de Barcelona, quando perguntado se há possibilidades de o argentino retornar.

O pai de Messi lembrou que "tem contrato com o Paris Saint-Germain" e afirmou que não falou com o presidente do Barça, Joan Laporta, sobre o assunto.

Questionado se gostaria que Messi encerrasse a carreira vestindo a camisa do Barcelona, Jorge Messi se limitou a afirmar que "a vida dá tantas voltas".

Lionel Messi, que trocou o Barça pelo PSG no verão de 2021, tem contrato assinado com o clube francês até junho próximo.

