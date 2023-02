Diretor de balé ataca jornalista com fezes de cachorro e é demitido de Ópera na Alemanha

O diretor abordou a jornalista, que não o conhecia pessoalmente, pegou um saco com excremento e passou no rosto dela

A Ópera de Hanover, na Alemanha, demitiu o diretor de balé que atacou uma jornalista com fezes de cachorro por criticá-lo em um veículo alemão, anunciou a instituição nesta quinta-feira (16).

"Uma colaboração baseada na confiança não é mais possível com Marco Goecke", afirmou o estabelecimento em um comunicado.

"Foi firmado um acordo entra ambas as partes para rescindir o contrato do diretor de balé com "efeito imediato", acrescentou.

Goecke, que ocupava seu posto desde 2019, já havia sido suspenso e proibido de acessar o local "para proteger o balé e o teatro de qualquer dano futuro".

No último sábado (11), o diretor esfregou fezes de cachorro no rosto de uma jornalista do veículo alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) que assistia a estreia do balé Glaube - Liebe - Hoffnung (Fé - Amor - Esperança).

Durante o intervalo, Goecke, "primeiro agrediu verbalmente e depois fisicamente a nossa crítica de dança, Wiebke Hüster", denunciou o veículo.

O jornal relatou que ele ficou de frente para a jornalista, que não o conhecia pessoalmente, para questionar o que estava fazendo na estreia e, após repreendê-la, "pegou um saco cheio de excremento animal e passou o conteúdo no rosto de nossa crítica".

Na terça-feira (14), Goecke justificou sua reação e disse que as críticas da jornalista o fizeram se sentir "pessoalmente atacado", contou à rádio pública local NDR.

"O modo que me expressei certamente não foi bom", admitiu, alegando que as críticas estavam "no mesmo nível de um monte de fezes".

O caso está sendo investigado pela polícia de Hanover, que através de uma porta-voz, confirmou à AFP que uma mulher de 57 anos abriu um processo pelo ocorrido.

