Noruega aprova pacote de ajuda de US$ 7,4 bi para Ucrânia

A Noruega aprovou nesta quinta-feira (16) uma proposta para conceder uma ajuda de 75 bilhões de coroas (quase 7,4 bilhões de dólares) à Ucrânia por cinco anos, com o apoio de quase todos os partidos políticos do Parlamento.

Com exceção do pequeno partido de esquerda radical Rødt, todas as legendas com representação no Parlamento norueguês apoiaram o projeto apresentado em 6 de fevereiro pelo governo de centro-esquerda.

O plano prevê uma ajuda civil e militar de 15 bilhões de coroas por ano para o período 2023-2027. Fruto, praticamente, do consenso político, a medida poderá ser renovada, independente do resultado das eleições legislativas previstas para 2025.

"Hoje, está sendo estabelecido um precedente muito importante sobre o apoio financeiro de longo prazo para um país que defende sua independência e o direito de cada nação de viver de acordo com as normas internacionais geralmente reconhecidas", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por videoconferência.

Além disso, a maioria dos partidos também aprovou uma proposta do governo para aumentar em 5 bilhões de coroas (US$ 486 milhões) a ajuda da Noruega aos países do sul mais afetados pela guerra na Ucrânia, sobretudo, por causa da alta do preço dos alimentos.

