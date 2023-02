'Não somos terroristas, somos camponeses', diz viúva de manifestante no Peru

"Porque somos camponeses, fizeram tudo o que quiseram, e não pode ser assim", afirmou Ruth Bárcena Loayza, viúva de um dos manifestantes mortos durante os protestos no Peru, ao criticar a repressão das forças de segurança às manifestações sociais contra o governo.

Citando o caso de Ruth, a ONG Anistia Internacional (AI) alertou, nesta quinta-feira (16), que "estão sendo cometidas graves violações dos direitos humanos no contexto da violenta repressão do Estado contra os protestos sociais no Peru".

"Não somos terroristas, somos camponeses que vivem do cultivo", afirmou Ruth Bárcena. Seu marido, Leonardo David Hancco, 32 anos, morreu em 17 de dezembro, após ter sido ferido durante um protesto contra a presidente Dina Boluarte na cidade de Ayacucho, a 550 km de Lima, no sul do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os protestos eclodiram há mais de dois meses no país, pedindo a renúncia de Dina Boluarte e a convocação de eleições gerais e uma Assembleia Constituinte. Durante essas manifestações, 48 civis morreram em confrontos com as forças de segurança.

Segundo a AI, "as autoridades teriam agido com um claro viés racista, atacando populações historicamente discriminadas".

O grosso das mortes ocorreu em regiões andinas do sul e do sudoeste do país, marcadas por grandes diferenças sociais. "A repressão letal é outra demonstração do desprezo à população indígena e camponesa" por parte da polícia, observou a organização humanitária.

"Tratam-se de ataques generalizados contra a população, com a intenção de punir e silenciar aquelas pessoas que exercem o seu direito legítimo", afirmou Érika Guevara, diretora para as Américas da AI.

"Esses crimes poderiam constituir execuções extrajudiciais", e seus responsáveis não apenas seriam aqueles que "puxaram o gatilho", mas os que "deram a ordem", ressaltou.

A representante regional da AI reuniu-se nesta quarta-feira com Boluarte, a quem apresentou evidências de que agentes da segurança fizeram uso excessivo e letal da força. Segundo ela, há 46 casos documentados de violações dos direitos humanos durante os protestos.

Na última terça-feira, organizações de direitos humanos informaram ter denunciado criminalmente Dina Boluarte, seus ministros e chefes de polícia pela morte de seis pessoas durante protestos ocorridos em dezembro na região de Apurímac.

Outra investigação busca determinar se as forças de segurança assassinaram manifestantes em 15 de dezembro, em Ayacucho.

et/dg/mvv;lb

Tags