Médico afirma que Biden está apto a exercer suas funções

Joe Biden está apto a exercer suas funções, afirmou seu médico após o check-up anual do presidente americano, que não revelou problemas físicos ou neurológicos graves.

"Continua sendo um homem saudável e forte, de 80 anos, apto a exercer" as funções da presidência, ressaltou Kevin O'Connor, médico que acompanha Biden há mais de 10 anos.

Uma "lesão" no tórax do democrata será analisada. No mais, Biden, presidente mais velho da história dos Estados Unidos, sofre apenas de males de pouca importância, que trata com três medicamentos, informou o médico.

O democrata sofre de "fibrilação atrial não valvar", uma condição cardíaca que permanece estável; um nível elevado de lipídios no sangue, que corrige com tratamento, e alergias.

Segundo o médico, dois problemas detectados no último exame, em novembro de 2021, ou seja, uma certa rigidez ao caminhar e tosse frequente relacionada a refluxo gastroesofágico, permanecem estáveis.

O presidente dos Estados Unidos mede 1,83 m e pesa 81 kg, usa lentes de contato, não fuma nem bebe e se exercita cinco vezes por semana.

