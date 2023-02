Júri começa deliberação sobre cinco acusações contra García Luna em Nova York

O júri que determinará o destino do ex-secretário de Segurança Pública do México Genaro García Luna, acusado de proteger o cartel de Sinaloa do traficante Joaquín "Chapo" Guzmán em troca de propinas milionárias, iniciou as deliberações nesta quinta-feira (16), embora não haja prazo para uma conclusão.

"Vocês são os únicos juízes" e devem "se guiar apenas pelas evidências e pelo que o governo provou além de qualquer dúvida razoável", instruiu-os o juiz Brian Cogan, que no final da tarde informou que as deliberações irão continuar nesta sexta.

Não há prazo para que os doze membros do júri emitam um veredicto, que deve ser unânime, alertou.

García Luna, arquiteto da guerra contra o narcotráfico durante o mandato de Felipe Calderón (2006-2012) e antes diretor da Agência Federal de Inteligência (AFI) de 2000 a 2006, é acusado de cinco acusações, quatro delas relacionadas ao tráfico de drogas e uma quinta por falsidade em uma declaração para obter a nacionalidade americana, em 2018.

A primeira, "conspiração para distribuição internacional de cocaína", é a mais complicada, alertou o juiz, e a que de alguma forma engloba as três seguintes, embora cada uma das acusações seja julgada separadamente.

A justiça acusa García Luna de ter supervisionado e/ou liderado pelo menos um grupo de 5 pessoas desde 2001 para conspirar para enviar cerca de 53 toneladas de cocaína para os Estados Unidos entre 2002 e 2008.

A defesa pediu a anulação dessa acusação, pois alega que teria prescrito porque o réu deixou o governo mexicano em dezembro de 2012, quando terminou o mandato de Calderón. A promotoria rebate esse argumento e sustenta que, apesar de ter deixado o governo, García Luna não parou sua atividade criminosa.

