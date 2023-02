Japão debate direitos LGBTQIA+ antes da reunião de cúpula do G7

O Japão, presidente do G7, é o único país do grupo que não reconhece as uniões entre pessoas do mesmo sexo e, antes do encontro de cúpula do bloco em maio, o governo enfrenta pressões para aumentar as proteções legais para sua população LGBTQIA+.

Mas o partido do governo não consegue sequer chegar a um acordo sobre um texto que proíba a discriminação com base na orientação sexual.

A questão veio à tona este mês depois que o primeiro-ministro, Fumio Kishida, demitiu um conselheiro que declarou que "nem quer ver" casais do mesmo sexo casados.

Kishida chamou a declaração de "ultrajante" e "incompatível" com a sociedade inclusiva que o governo deseja.

Mas o Japão carece de uma lei contra a discriminação de pessoas LGBTQIA+ e, embora as pesquisas mostrem apoio público à igualdade no casamento e outros direitos, os ministros permanecem cautelosos.

"É uma pena que o Japão, como presidente do G7, esteja nesta situação", disse à AFP Akira Nishiyama, do grupo de direitos LGBTQIA+ J-ALL.

Nishiyama considera "vergonhoso" que o Japão não tenha dispositivos legais para a comunidade, apesar de Kishida ter assinado no ano passado um compromisso com o G7 para garantir a igualdade de oportunidades e proteções, independentemente da sexualidade ou identidade de gênero.

O Parlamento discute um projeto de lei que promove o "entendimento" das questões LGTBQIA+.

Inicialmente discutido em 2015, o projeto gerou interesse antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, mas sua aprovação foi impedida por membros conservadores do governista Partido Liberal Democrático (PLD).

Alguns descrevem esta lei de entendimento como um "primeiro passo para a sociedade, mas é uma espécie de acordo. Não quero negociar direitos humanos... Precisamos de uma lei que os proteja", disse Gon Matsunaka, líder da Pride House, à AFP.

O governo quer mostrar progresso antes da cúpula do G7 em maio.

Na semana passada, Jessica Stern, enviada de Washington para os direitos LGBTQIA+, concordou com o líder do partido Komeito, parceiro do PLD na coalizão governista, que a lei fosse aprovada antes da cúpula.

"É importante acabarmos com o sofrimento e criarmos uma sociedade na qual diversas pessoas possam coexistir e viver com dignidade", disse o líder do Komeito, Natsuo Yamaguchi, após a reunião.

A sociedade parece ter avançado mais que o governo. Uma pesquisa da agência Kyodo News apurou nesta semana que 64% dos consultados acreditam que o Japão deveria reconhecer o casamento homoafetivo e 25% o rejeitam.

Outras pesquisas mostraram apoio semelhante, e dezenas de grandes municípios, incluindo Tóquio, oferecem certificados de associação que permitem que casais LGBTQIA+ sejam tratados como um matrimônio em questões como moradia, saúde e assistência social.

Muitas grandes empresas japonesas também oferecem os mesmos benefícios familiares para seus funcionários LGBTQIA+ e heterossexuais.

Ativistas tentaram pressionar os legisladores nos tribunais, argumentando que a proibição do casamento homoafetivo viola a Constituição, mas os veredictos foram contraditórios.

