Israel está 'comprometido com soberania' da Ucrânia, diz seu chanceler em Kiev

O chefe da diplomacia israelense, Eli Cohen, disse nesta quinta-feira (16), em Kiev, que seu país está "comprometido com a soberania" da Ucrânia, na primeira visita de um ministro israelense desde o início da invasão russa, há um ano.

"Israel é totalmente solidário com os ucranianos e continua comprometido com a soberania e a integridade territorial", declarou Cohen, em entrevista coletiva com seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

"Israel se opõe fortemente ao assassinato de civis inocentes", acrescentou Cohen, após visitar a cidade de Bucha, símbolo das atrocidades atribuídas à Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não podemos ficar indiferentes a estas imagens difíceis e às histórias de atrocidades que ouvi aqui", afirmou pouco antes no Twitter.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, Israel tenta permanecer neutro no conflito, em particular devido à presença do Exército russo na Síria.

Israel, que reivindica um vínculo especial com Rússia, com mais de um milhão de cidadãos procedentes da ex-União Soviética, não forneceu armas à Ucrânia, apesar dos pedidos reiterados de Zelensky.

Cohen não fez nenhum anúncio nesta segunda-feira sobre o assunto.

"Ajudaremos a desenvolver um sistema de alerta precoce inteligente para a Ucrânia", limitou-se a dizer, sem dar mais detalhes sobre este projeto.

No início de fevereiro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o país considerava a possibilidade de fornecer ajuda militar à Ucrânia, ao mesmo tempo em que se oferecia para atuar como mediador do conflito.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reagiu, declarando que "todos os países que entregam armas devem entender que consideraremos (essas armas) alvos legítimos das Forças Armadas russas".

Nesta quinta-feira, Cohen também visitou o memorial de Babi Yar em Kiev, local que contém os restos mortais de cerca de 34 mil judeus massacrados em 1941, quando a cidade estava sob ocupação nazista.

mib-cgo/sg/zm/mar/fp/aa/tt

Tags