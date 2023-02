Independentistas escoceses elegerão sucessor da primeira-ministra Sturgeon em março

Membros do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês) votarão em março para nomear o sucessor da primeira-ministra Nicola Sturgeon, que renunciou na quarta-feira após oito anos no poder, informou o partido nesta quinta (16).

Se houver vários candidatos, a votação interna começará no dia 13 de março e terminará no dia 27 de março, disse a secretária nacional do SNP, Lorna Finn, após reunião de dirigentes do partido.

A pessoa escolhida para assumir as rédeas do SNP, o principal partido no Parlamento escocês, se tornará o novo primeiro-ministro da Escócia.

Os interessados têm até o dia 24 de fevereiro para se inscrever. Segundo a mídia local, o ministro da Saúde, Humza Yousaf, poderá anunciar sua candidatura em breve.

Outros possíveis candidatos são o atual vice de Sturgeon, John Swinney, a jovem ministra das Finanças, Kate Forbes, e o ex-parlamentar Angus Robertson.

O vencedor terá a árdua tarefa de substituir a primeira-ministra Sturgeon, que defendeu ardorosamente a causa independentista, mas não conseguiu concluí-la porque Londres se recusa a organizar um novo referendo de autodeterminação após o realizado em 2014, no qual 55% dos escoceses optaram pela permanência no Reino Unido.

Nicola Sturgeon surpreendeu ao anunciar sua renúncia, alegando que não tinha mais "energia" para continuar no cargo.

A política, que gozava de grande popularidade, viu-se enfraquecida em dezembro pela aprovação de uma lei que permite a mudança de gênero a partir dos 16 anos, texto que causou grande polêmica no meio feminista e foi bloqueado pelo executivo do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, algo inédito.

A primeira-ministra indicou que permanecerá no cargo até que seja nomeado um novo líder, e garantiu que vai manter o seu assento de deputada no Parlamento escocês até as próximas eleições, marcadas para 2026.

