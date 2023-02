Fluxo de migrantes gera tensão na Alemanha

"Upahl diz não", "pensem em nossos filhos". É difícil ignorar as placas na estrada que leva a esta pequena cidade no norte da Alemanha, que se opõe à criação de um centro de acolhimento de refugiados.

Há semanas, esta pequena cidade de 500 habitantes mostra sua desaprovação ao projeto de instalação de um centro que pode acomodar até 400 migrantes.

Como em outras partes da Alemanha, o distrito rural de Mecklenburg, região onde Upahl está localizada, enfrenta dificuldades para lidar com o fluxo de refugiados.

No ano passado, 217.774 pedidos de asilo foram apresentados na Alemanha, mais que o dobro do número de 2020, segundo dados oficiais.

São os níveis mais altos desde a grande crise migratória de 2015 e 2016, quando sírios e afegãos fugiram de seus países para a maior economia europeia.

Em 2022, a maioria dos migrantes veio da Síria, onde a guerra continua, do Afeganistão, agora nas mãos dos talibãs, da Turquia e do Iraque.

Desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, mais de um milhão de ucranianos chegaram à Alemanha. Embora não precisem pedir asilo, sua acolhida aumenta a pressão sobre as autoridades locais.

"Temos uma situação que não podemos enfrentar, como muitos outros cantões e municípios na Alemanha", disse à AFP Tino Schomann, autoridade administrativa do distrito de Mecklenburg, onde ginásios foram requisitados para acomodar os requerentes de asilo.

Bernd Wien, caminhoneiro aposentado de 66 anos, está na linha de frente dos protestos contra esse centro de acolhida estruturado em contêineres, que deve ser inaugurado em março. "Só queremos viver tranquilos aqui, aproveitar nossa aposentadoria", diz.

O centro de refugiados vai mudar tudo, prevê Jan Achilles, 46 anos e membro do conselho municipal. Quando centenas "de pessoas, refugiados, alemães ou outros, se aglomeram no mesmo lugar, isso cria problemas", diz este analista ambiental.

Após meses de apelos das autoridades locais, a ministra do Interior, Nancy Faeser, organiza uma reunião entre municípios, regiões e o governo, para definir "um esforço humanitário comum", segundo ela.

A ministra quer que haja uma distribuição na acolhida: "Algumas comunidades não têm mais capacidade, outros municípios claramente ainda têm espaços livres", diz ela.

A grande crise migratória de 2015 marcou a ascensão do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Com sua agressiva campanha anti-imigração, a formação conseguiu entrar confortavelmente no Parlamento dois anos depois.

Em Upahl, militantes de extrema direita se uniram aos manifestantes. Isso aumenta o medo de que a crise atual dê um novo impulso ao AfD.

"Afinal, a situação geral é muito mais dramática do que em 2015 devido à guerra, inflação, crises econômicas e novos refugiados", diz Hajo Funke, cientista político da Universidade Livre de Berlim.

Em janeiro, Reinhard Sager, presidente da associação de distritos alemães, pediu mais firmeza do governo, que "deve limitar imediatamente o fluxo" de solicitantes de asilo.

Ele também pediu que "as fronteiras externas da Europa sejam mais protegidas" e que as expulsões aumentem.

