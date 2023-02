Espanha adota lei que permite mudança de gênero livre a partir dos 16 anos

O Congresso espanhol aprovou definitivamente nesta quinta-feira (16) uma lei que autoriza a livre autodeterminação do gênero a partir dos 16 anos, uma iniciativa que suscitou um acalorado debate no governo de esquerda e no movimento feminista.

O texto, aprovado por ampla maioria dos deputados, suprime os requisitos que até agora eram necessários para a mudança de gênero - um laudo médico com diagnóstico de disforia de gênero e um teste de tratamento hormonal por dois anos -, ao mesmo tempo em que estende o direito aos jovens entre 12 e 16, sob certas condições.

