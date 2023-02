Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa de produtos esportivos PUMA completará 75 anos em 2023 e pretende comemorar seus marcos em esportes, cultura e inovação com vários eventos durante todo o ano, elaborando em seu mantra "Forever Faster".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230216005600/pt/

Sports company PUMA will turn 75 in 2023 and will celebrate its milestones in sports, culture and innovation with a series of events throughout the year which will elaborate on its mantra 'Forever Faster'. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde sapatilhas de atletismo que ajudaram Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, a estabelecer recordes mundiais e que levaram Merlene Ottey, Shericka Jackson, Heike Drechsler e muitos outros a conquistarem títulos em Campeonatos Mundiais, até as raquetes de tênis que ajudaram Boris Becker, um jovem de 17 anos, a conquistar Wimbledon, ou as chuteiras com as quais jogadores lendários, como Diego Maradona ou Pelé, marcaram seus múltiplos gols: a PUMA sempre esteve ao lado dos atletas mais bem-sucedidos do mundo.

Com designs inovadores, como a primeira chuteira de futebol com travas de rosca em 1952, a lendária chuteira "brush spike" de 1968, o pioneiro RS-Computer Shoe em 1986, o primeiro tênis esportivo PUMA DISC sem cadarço em 1991 ou sapatilhas de atletismo FASTER+ de última geração da PUMA, com as quais Karsten Warholm quebrou o recorde mundial de 400m com barreiras nas Olimpíadas de Tóquio, a PUMA estabeleceu uma cultura de ser pioneira e proporcionou a seus atletas as ferramentas para serem os mais rápidos e alcançarem o melhor desempenho.

Mas a PUMA também teve uma forte influência na cultura além dos esportes. Seu icônico tênis SUEDE foi o calçado preferido de muitos dançarinos de break e artistas de hip-hop da década de 1980. Além disso, a PUMA colaborou com designers e artistas lendários, como Rihanna, Jil Sander e Alexander McQueen, para criar novos produtos e coleções ousadas que ficarão para sempre associadas à história da desenho e moda.

"O fundador da PUMA, Rudolf Dassler, falou sobre oferecer a seus atletas a agilidade e o desempenho de um grande felino; hoje, chamamos essa atitude de ser "Forever Faster"", disse Adam Petrick, diretor de marca na PUMA. "Estamos extremamente orgulhosos de nossos 75 anos de história, em que promovemos os esportes e a cultura, e queremos compartilhar esta história incrível em 2023."

O primeiro evento para marcar o 75o aniversário será realizado no início da temporada da Fórmula 1 de 2023 em Bahrain para comemorar a rica história no automobilismo da PUMA.

Link de vídeo: https://youtu.be/UAaPyToAI5M

-0- *T PUMA*T

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Durante mais de 70 anos, a PUMA promoveu incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e nos esportes em categorias como o futebol, a corrida e treinamento, o basquete, o golfe e o automobilismo. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências dos esportes à cultura e à moda das ruas. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 18.300 pessoas do mundo inteiro e tem sua sede em Herzogenaurach/Alemanha.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230216005600/pt/

Contato

Contato da mídia:

Gudrun Cämmerer - Chefe de equipe global de Relações Públicas - PUMA - [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags