Comunicado do Business Wire :Latin Recording Academy

A Fundação CulturalLatin GRAMMY® anunciou os vencedores de seu programa de Subvenções para Pesquisa e Preservação. Esse programa oferece bolsas para instituições de música, organizações sem fins lucrativos, musicólogos e pesquisadores ao redor do mundo que estão valorizando e preservando o patrimônio musical latino. Este ano, um grupo eclético de instituições e estudiosos receberá esse apoio. Os quatro subsídios, com um valor máximo de US$5 mil cada um, apoiam diversas iniciativas: as Subvenções de Preservação financiam o arquivamento e preservação da música latina e seus costumes únicos, enquanto as Subvenções de Pesquisa apoiam projetos que enfatizam a pesquisa histórica e antropológica, além de documentar as tradições e o folclore latino.

"Pelo oitavo ano consecutivo, temos o prazer e o privilégio de conceder das Subvenções de Pesquisa e Preservação aos meritórios criadores de música latina", disse Raquel "Rocky" Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Temos o prazer de celebrar os homenageados deste ano e seus respectivos projetos que procuram manter o legado da música latina através de seus esforços criativos e inovadores, inspirando e educando as futuras gerações de criadores."

Ganhadores das Subvenções de Preservação:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Andrew Skinner, Clayton, GA, Estados Unidos, e Daniel Zanessi, Mendoza, Argentina - O objetivo do projeto Preservação e Distribuição da Coleção Studio Zanessi (Rescate y Difusión de la Colección del Estudio Zanessi) é digitalizar, promover e distribuir gravações inéditas de inestimável significado cultural e histórico para o interior da Argentina, arquivadas em uma fita de um quarto de polegada no histórico estúdio de música de Mendoza, Estúdios Zanessi. Essa coleção foi declarada de interesse nacional pela Província de Mendoza, e como a fita tem quase 50 anos de idade, ela precisa urgentemente ser preservada. Os músicos, de toda a Argentina ocidental, que gravaram na Zanessi, foram fundamentais para moldar o som da música popular argentina contemporânea. Muitos desses músicos fizeram parte do Movimento Nuevo Cancionero, um movimento artístico-social fundado em Mendoza, em 1963, que buscava representar as vidas e experiências dos argentinos do dia-a-dia, promover o panamericanismo e driblar as regras da música folclórica tradicional. O movimento, com a voz de Mercedes Sosa, a poesia de Armando Tejada Gómez, as melodias de Oscar Matus e as composições do violonista virtuoso Tito Francia, inspirou e se associou com outros movimentos tipo "Nova Canção" em toda a América Latina. O projeto de digitalização da coleção Zanessi é uma colaboração entre Andrew Skinner, engenheiro-mestre e pesquisador do Nuevo Cancionero com a Universidade de Cuyo, e Daniel Zanessi, proprietário dos estúdios Zanessi, que ajudou a gravar muitas das sessões que a equipe está agora trabalhando para digitalizar. Eles trabalharão com os músicos ou seus descendentes para publicar a música ao lado de fotos e histórias relacionadas.

-- Gustavo Ahualli, Latin American Music Center, The Catholic University of America - Durante muitos anos, o Latin American Music Center (LAMC) da The Catholic University of America sofreu com a falta de recursos para dedicar o tempo e a atenção adequados ao processo de catalogação e manutenção de sua biblioteca especializada de partituras, livros e gravações latino-americanas. O LAMC respondeu a essa questão desenvolvendo um projeto multifásico focado no processo de catalogação e digitalização da coleção completa, preservando ao mesmo tempo seus materiais frágeis. Um dos principais objetivos do LAMC é continuar a criar oportunidades para a ampla disseminação da música e cultura latino-americanas através dos recursos e atividades multifacetadas do Centro, que incluem numerosas colaborações institucionais, intercâmbios culturais e apresentações musicais de classe mundial. A catalogação completa desta coleção única é fundamental para que o LAMC avance com seu plano de digitalização e preservação dos materiais do Centro, enquanto torna este importante tesouro musical disponível para os estudantes e professores e para a comunidade mundial de músicos, pesquisadores e artistas. Em 2021, uma Bolsa para Preservação da Fundação Cultural Latin GRAMMY apoiou o lançamento da Fase 1 do projeto de arquivamento e preservação do LAMC.

Ganhadores das Subvenções de Pesquisa:

-- Gabriela Gómez Estévez, Louisiana State University -"Dicotomía: Contextualizando as Obras Sinfônicas de Margarita Luna García" é um projeto que analisa a vida da compositora e pedagoga dominicana Margarita Luna García, que foi uma das figuras mais notáveis da música de vanguarda na República Dominicana no século XX. Suas obras sintetizam material musical vernacular e técnicas modernistas. Este estudo tem como objetivo produzir material audiovisual e das apresentações da artista para melhorar o acesso à sua música e promover seu estudo e suas performances. A falta de disponibilidade de materiais publicados restringe a execução das obras sinfônicas de Luna. Este projeto é parcialmente financiado pelo Instituto Dominicano de Estudos da Universidade da Cidade de Nova York através de seu programa de bolsas para pesquisa no valor de US$10 mil, que cobre dois terços do total de US$15 mil necessários para o projeto.

-- Dr. Sang Woo Kang, Seul, Coréia do Sul - O empréstimo musical é um aspecto abrangente da criação musical em todos os gêneros e períodos. Os musicólogos utilizam vários termos para descrever os usos dos compositores das obras existentes, incluindo empréstimo, auto-empréstimo, imitação transformadora, citação, modelagem, emulação, decomposição, influência e endividamento. O objetivo do projeto "Apropriação e Multiculturalismo da Influência Latina na Música Americana Primitiva" será mostrar a influência latino-americana na música americana primitiva através de textos explicativos e gravações, ao mesmo tempo em que destacará o compositor Louis M. Gottschalk, um dos pais fundadores da música clássica nos Estados Unidos, e suas influências e o uso de músicas folclóricas e dos compositores latinos que o inspiraram. Este projeto fornecerá uma base para a discografia e recursos didáticos para aqueles interessados no estudo de diversas influências na música americana inicial. Gottschalk foi importante para o desenvolvimento da história musical americana durante uma época em que muitas pessoas emigravam de países latino-americanos. Os estudiosos discutiram a importância da raça e da "racialização" especialmente na compreensão da música popular do sul dos EUA.

Um comitê de especialistas da América Latina, da Península Ibérica e dos Estados Unidos selecionou os beneficiários entre numerosos candidatos qualificados. Desde seu início, em 2015, o programa já concedeu mais de US$175 mil em subsídios para apoiar projetos, um dos quais recebeu um Latin GRAMMY® e GRAMMY®.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou mais de 7,6 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.org , Amazon Smile ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no Twitter e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230216005195/pt/

Contato

CONTATO PARA MEIOS DE COMUNICAÇÃO: A Academia Latina da Gravação Nathalie Alberto [email protected] 305.428.3476

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags