Comunicado do Business Wire :ICM, Inc.

A ICM anunciou hoje a abertura de um novo escritório regional no Brasil. O escritório, localizado no coração do distrito comercial de São Paulo, servirá como centro operacional da empresa na região e fornecerá melhor acesso e suporte aos clientes da empresa.

Embora a ICM tenha se instalado no Brasil desde 2016, ela atende ao mercado brasileiro há mais de 10 anos. A nova sede é maior do que o espaço original, inaugurado em 2017.

"Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de atender melhor nossos clientes no Brasil e expandir nosso alcance e nossas capacidades", disse Chris Mitchell, presidente da ICM. "Investir em um novo espaço de trabalho é uma prova do nosso compromisso com o Brasil e com os brasileiros."

Mitchell diz que o Brasil representa um importante mercado estratégico para a ICM. As usinas de etanol à base de milho projetadas pela ICM estão em diferentes estágios de operação, construção e projeto no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. Segundo Mitchell, novos projetos estão sendo desenvolvidos em vários outros estados.

As tecnologias da ICM representam mais de 70% do mercado norte-americano e mais de 35% da produção mundial de etanol, incluindo todos os tipos de matérias-primas. Isso representa mais do que todo o etanol produzido na América do Sul. Até hoje, a empresa projetou e construiu mais de 108 plantas novas e otimizou mais de 35 outras plantas existentes ao redor do mundo.

"Com a crescente demanda por proteína, óleo e etanol no Brasil, nosso objetivo é fortalecer a posição da ICM como o melhor parceiro para ajudar os produtores a atender a essas necessidades", afirmou Issam Stouky, diretor global de desenvolvimento de negócios da ICM. "Acreditamos que o Brasil oferece uma grande oportunidade para a produção de biocombustíveis e farelo animal. E estamos aqui para ficar."

O novo escritório está localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2701 - 7º andar - Jardim Paulista, São Paulo, 01401-000. Uma inauguração aberta a clientes e parceiros de negócios da ICM está programada para 16 de fevereiro.

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e com sede em Colwich, Kansas, com escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias, soluções e serviços inovadores para sustentar a agricultura e promover a energia renovável, incluindo tecnologias de etanol e farelo que aumentarão o fornecimento de proteína mundial. Ao fornecer tecnologias de processo proprietárias para mais de 100 instalações no mundo inteiro, com uma produção anual combinada de aproximadamente 33 bilhões de litros de etanol e 25 milhões de toneladas de grãos de destilaria, a ICM tornou-se líder mundial em tecnologias de biorrefino. Para mais informações, acesse www.icminc.com.br.

Contato

Adriana Albornoz +1 (316) 796-0900 [email protected]

