Com volta de Marta, Brasil vence Japão (1-0) na abertura da SheBelieves Cup

A brasileira Marta, seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, voltou a campo nesta quinta-feira na vitória por 1 a 0 sobre o Japão na abertura do minitorneio SheBelieves Cup.

A atacante de 36 anos havia sofrido uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo em março de 2022 enquanto jogava pelo Orlando Pride, que a deixou de fora pelo resto da temporada da liga norte-americana.

Nesta quinta, Marta entrou aos 68 minutos do jogo entre Brasil e Japão, no Exploria Stadium, em Orlando (Flórida), e não demorou para deixar sua marca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A atacante recebeu na lateral esquerda, se livrou da marcação e cruzou rasteiro para a área, onde Debinha concluiu fazendo 1 a 0 aos 72 minutos.

Debinha, que joga pelo Kansas City Current, também da liga norte-americana, marcou seu 58º gol em 133 partidas pelo Brasil, campeão da Copa América no ano passado.

O Japão teve várias chances de empatar, mas um lance Rikako Kobayashi, em boa posição dentro da área, chutou alto e em outro a jovem Maika Hamano acertou o travessão.

A primeira rodada da SheBelieves Cup, torneio amistoso anual com a participação de quatro seleções, termina com o duelo entre os Estados Unidos, vencedor das duas últimas Copas do Mundo, e o Canadá, atual campeão olímpico.

As quatro seleções se preparam para a Copa do Mundo Feminina, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

sev-gbv/cl/aam

Tags