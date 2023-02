Canadá anuncia envio de embarcações militares ao Haiti

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou, nesta quinta-feira (16), o envio de navios militares para o litoral do Haiti para reforçar a vigilância "durante as próximas semanas" no país caribenho, que vivencia uma profunda crise econômica e de segurança.

O objetivo é "realizar tarefas de vigilância, recolher informações e manter uma presença marítima", disse Trudeau em Nassau, nas Bahamas, onde participa de uma reunião com os chefes de Estado e de governo da Comunidade do Caribe (Caricom).

O premiê canadense não especificou o número, nem os tipos das embarcações que serão mobilizadas, e tampouco a duração de sua missão.

Na sexta-feira passada, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) havia pedido à comunidade internacional que "considerasse urgentemente o envio de uma força de apoio especializada" ao Haiti, onde a violência das gangues alcançou níveis "que não eram vistos há décadas".

As gangues, que controlam mais da metade do território haitiano, dedicam-se a sequestrar e exigir resgates de até centenas de milhares de dólares por suas vítimas, que frequentemente sofrem abusos dos captores.

"O Canadá está muito preocupado com o caos e a instabilidade no Haiti", que é "atormentado pela violência contínua das gangues, os distúrbios políticos e a corrupção", declarou Trudeau.

