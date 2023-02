Biden diz que falará com Xi Jinping em breve, em meio a incertezas sobre balões

Em meio a incertezas nas relações entre as duas maiores economias do planeta, diante da derrubada de balões em espaço aéreo norte-americano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou, nesta quinta-feira, 16, que segue em contato direto com o homólogo chinês, Xi Jinping, e que deve falar com ele em breve.

Embora tenha dito que não há evidências de que os objetos derrubados na última semana sejam ligados à China, Biden afirmou que os EUA impuseram sanções a cinco empresas que diretamente apoiam o programa aeroespacial do país asiático.

"Buscamos competição, não conflito com a China", afirmou o presidente dos EUA, em discurso no período da tarde desta quinta-feira. "Não estamos buscando uma nova guerra fria, mas não me desculpo e nós vamos competir", acrescentou.

