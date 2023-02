Belarus lutará contra a Ucrânia apenas se for atacada, afirma presidente

Belarus só lutará ao lado das forças russas contra a Ucrânia se o país for atacado, afirmou nesta quinta-feira o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko durante um raro encontro com a imprensa estrangeira em Minsk.

"Estou pronto para lutar com os russos a partir do território de Belarus apenas em um caso: se um soldado (da Ucrânia) entrar no nosso território com uma arma para matar meu povo", disse Lukashenko.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/pz/jvb/zm/fp

Tags