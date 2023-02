Barça e United empatam (2-2) na ida e vaga nas oitavas da Liga Europa será decidida em Manchester

Barcelona e Manchester United empataram em 2 a 2 no jogo de ida do play-off de acesso às oitavas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira, deixando tudo em aberto para a partida de volta dentro de uma semana em Old Trafford.

O lateral-esquerdo Marcos Alonso colocou o Barcelona na frente no início do segundo tempo (50), mas o atacante Marcus Rashford empatou logo depois com um chute colocado (52). O zagueiro Jules Koundé (59) fez contra e deixou o United em vantagem mas o atacante brasileiro Raphinha marcou o gol de empate (76) no estádio Camp Nou.

A pior notícia para o Barça foi a lesão do jovem meia Pedri, que teve de ser substituído por Sergi Roberto (41) após sentir um desconforto na coxa direita.

O jogo acelerou no segundo tempo quando Rashford despertou após os primeiros 45 minutos em que Barça e United alternaram momentos de domínio.

O Barcelona assustou antes dos 15 minutos com um chute de Robert Lewandowski que foi defendido por David de Gea (9).

Impulsionado por Gavi e Pedri, até sua lesão, o Barça conseguiu fechar o United em seu campo, mas o time inglês acabou levando perigo com rápidos contra-ataques.

Após meia hora, o goleiro Marc André Ter Stegen venceu um duelo no mano a mano com Wout Weghorst (28) antes de fazer outra defesa importante em um chute cruzado de Rashford (34), apagado no primeiro tempo .

As duas equipes entraram com mais intensidade após o intervalo, mas o Barça achou o primeiro gol com a cabeçada de Marcos Alonso após uma cobrança de escanteio (50).

O jogador espanhol comemorou apontando para o céu em memória do pai, falecido há apenas uma semana.

Mas, o Barça e seus torcedores não tiveram muito tempo para festejar porque apenas dois minutos depois, Rashford recebeu um passe longo para fazer 1 a 1 (52). O atacante do United mandou a bola bem colocada, rente à trave, surpreendendo Ter Stegen.

O gol animou o time inglês que começou a levar perigo com transições rápidas.

Raphinha poderia ter colocado o Barça na frente com um disparo de longe que obrigou De Gea (55) a se esticar, mas pouco depois o assédio do Manchester United terminou com mais uma penetração pela ponta de Rashford que mandou a bola na área onde Koundé acabou empurrando para o fundo da rede de sua própria meta (59).

Atrás no placar, o Barcelona pareceu perdido em alguns momentos mas se recuperou quando Raphinha disparou um chute de longe que entrou com colaboração de Lewandowski, que deslocou a defesa (76).

Após o empate o jogo ficou 'lá e cá' com o Barça criando as melhores chances.

Raphinha quase fez 3 a 2 com uma cabeçada mas De Gea defendeu em grande estilo (80). Depois foi a vez de outro brasileiro, o volante Casemiro do United quase marcar outro gol contra ao tentar desviar a bola. Mas, para seu alívio, a bola bateu na trave do próprio gol (85).

O Barça manteve a pressão até o final, mas agora terá de buscar a vaga nas oitavas de final da Liga Europa na Inglaterra.

