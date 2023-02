Aviões militares dos EUA interceptam aeronaves russas sobre o Alasca

Aviões de combate americanos interceptaram aeronaves militares russas perto do estado do Alasca pela segunda vez esta semana, informou nesta quinta-feira (16) o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (NORAD), formado pelos Estados Unidos e Canadá.

A interceptação "de rotina" de quatro aviões russos, incluindo um bombardeiro Tu-95 e aeronaves de combate Su-30 e Su-35, ocorreu na terça-feira, informou o NORAD em um comunicado.

"Os aviões russos permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo soberano americano ou canadense", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi a segunda interceptação em dois dias. A primeira aconteceu na segunda-feira.

"O NORAD (...) avalia que esta atividade de voo russa não está relacionada de nenhuma forma às recentes operações do NORAD e do Comando do Norte dos EUA associadas a objetos aéreos sobre a América do Norte nas últimas duas semanas", afirmou.

Aviões americanos derrubaram este mês um suposto balão espião chinês e três objetos não identificados, uma ação ofensiva pouco comum para os caças estacionados na América do Norte.

wd/md/dg/llu/ic/mvv

Tags