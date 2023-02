Autoridades afirmam que é 'seguro' beber água onde trem descarrilou nos EUA

O governador do estado de Ohio informou na quarta-feira (15) os moradores que vivem perto do lugar onde um trem com gás tóxico descarrilou que é "seguro" beber água, enquanto as autoridades investigam as possíveis consequências ambientais do acidente registrado no início deste mês.

O descarrilamento do trem de carga na cidade de East Palestine - no nordeste de Estados Unidos - provocou um incêndio generalizado e a liberação de fumaça tóxica no ar, inclusive cloreto de vinila, um gás incolor usado como arma química na Primeira Guerra Mundial e considerado cancerígeno pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.

O governador de Ohio, Mike DeWine, declarou algumas horas antes à emissora CNN que, embora a qualidade do ar em East Palestine fosse "segura", era melhor que os moradores não bebessem a água por precaução.

"Ontem (terça-feira), recebemos uma análise da água na localidade e, no primeiro poço em que testamos, a água estava boa", disse. No entanto, pediu que os moradores usassem "água engarrafada" para evitar qualquer risco, assinalou.

Durante a noite de quarta-feira, o governador tuitou que novos testes mostraram que "não foram detectados contaminantes no sistema municipal de água de East Palestine. Com os resultados das análises, @OhioEPA confia que a água municipal é segura para beber".

O trem Norfolk Southern, com aproximadamente 150 vagões, sofreu o acidente quando transportava uma carga de Madison (Illinois) para Conway (Pensilvânia), em 3 de fevereiro.

O acidente resultou no descarrilamento de 38 vagões. Depois disso, "houve um incêndio que danificou outros 12", informou a Junta Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês) em um comunicado divulgado ontem.

Das seções que saíram dos trilhos, 11 transportavam materiais perigosos, entre eles cloreto de vinila, acrilato de butila e outros produtos químicos, indicou a NTSB.

Os moradores da área tiveram que abandonar suas casas e permaneceram vários dias afastados pelo risco de novos vazamentos de gás.

