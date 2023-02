Aruba propõe reabertura de fronteira marítima com Venezuela

O governo de Aruba propôs reabrir sua fronteira marítima com a Venezuela a partir de 1º de maio, depois de quatro anos fechada, informou, nesta quinta-feira (16), o gabinete da primeira-ministra Evelyn Wever-Croes.

"Em 1º de maio, poderíamos abrir as fronteiras marítimas, se a Venezuela enviar a documentação necessária no mais tardar em 31 de março", informou o gabinete de Evelyn, sem revelar os documentos requeridos.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou, em fevereiro de 2019, o fechamento da fronteira com as ilhas holandesas - Curaçao e Bonaire, além de Aruba - para bloquear a passagem de navios enviados pelos Estados Unidos com ajuda humanitária, que o governo venezuelano denunciou como uma tentativa de invasão.

Aruba e Curaçao, que fazem parte da Holanda, mas têm autonomia, juntamente com Bonaire, município da Holanda continental, começaram negociando em bloco a reabertura das fronteiras. Mas, sem conseguirem avanços, decidiram seguir o processo separadamente.

Curaçao, por exemplo, já informou que irá retomar as conexões marítimas e aéreas em abril, enquanto Aruba anunciou que deseja fazê-lo em etapas.

"A primeira fase será a fronteira marítima, para poder importar produtos mais baratos da Venezuela, como frutas, verduras, comestíveis e materiais de construção. Isso nos ajudará a baratear o custo de vida", segundo o governo.

Em uma segunda fase, espera-se retomar a conexão aérea, mas, para isso, "anda não há data" definida, continuou. "Aqui, sim, ainda há muito trabalho a fazer, e nossos departamentos nas áreas de justiça, imigração e aviação civil trabalham nisso."

Entre 2010 e 2019, a Venezuela e as ilhas chegaram a ter um intercâmbio comercial de 200 a 300 milhões de dólares, em média. As ilhas também chegaram a ser importantes destinos turísticos para os venezuelanos - entre 100.000 e 150.000 por ano.

Desde 1º de abril de 2020, no entanto, exige-se visto para os turistas daquele país, em meio a uma migração maciça motivada pela crise.

