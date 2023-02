AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023

América

BOGOTÁ (Colômbia) - Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados - (até 30 de Junho)

(*) NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de ex-ministro mexicano Genaro García Luna, acusado de tráfico de drogas - (até 17 de Fevereiro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Carnaval - (até 20)

(*) SÃO PAULO (Brasil) - Desfile de escolas de samba de São Paulo - (até 22)

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Prefeito do Rio entrega chave da cidade ao Rei Momo, marcando o início do Carnaval - (até 22)

(+) PARAMARIBO (Suriname) - Manifestação contra políticas econômicas do governo -

LAGO AGRIO (Equador) - Na Amazônia, a poluição do ouro negro -

LIMA (Peru) - Plenário do Congresso do Peru debate acusação constitucional contra ex-presidente Pedro Castillo - 13H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Rapper e ator americano Ice-T ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood - 18H00

Europa

BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 26)

LONDRES (Reino Unido) - Fashion Week - (até 21)

KIEV (Ucrânia) - OMS fala sobre impactos da guerra na Ucrânia sobre a saúde - 06H30

FRANÇA - Governo francês apresenta reforma da aposentadoria - (até 10 de Abril)

PARIS (França) - Julgamento de suspeito por incêndio que matou 10 pessoas em 2019 - (até 24)

VIENA (Áustria) - Ativistas ambientais do grupo "Last Generation" preparam semana de ações - (até 19)

LONDRES (Reino Unido) - Audiência e sentença de espião russo David Smith -

MOSCOU (Rússia) - Concerto comemorativo dos 30 anos do partido comunista russo -

(+) MOSCOU (Rússia) - O presidente russo, Vladimir Putin, se reúne com seu colega bielorrusso, Alexandre Lukachenko -

BRUGES (Bélgica) - Concurso Miss Bélgica: justiça decide sobre prorrogação de prisão de homem suspeito de querer cometer atentado -

ALEMANHA - Trabalhadores de sete aeroportos em todo o país fazem greve por salários -

MOSCOU (Rússia) - Nova audiência no processo sobre a dissolução da Agência Judaica por Moscou - 05H00

VIENA (Áustria) - Visita da primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin - 10H00

Ásia-Pacífico

SYDNEY (Austrália) - Festival do Orgulho Mundial 2023 - (até 5 de Março)

África

JUBA (Sudão do Sul) - Treinamento de Comitê do Sudão do Sul para processo de paz - (até 19)

JUBA (Sudão do Sul) - Membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU visitam Sudão do Sul - (até 18)

Esportes

DOHA (Catar) - Tênis: WTA tour 2023 - Doha Open - (até 18)

ROTERDÃ (Países Baixos) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Rotterdam Open - (até 19)

BUENOS AIRES (Argentina) - Tênis: Circuito ATP 2023 - Aberto de Buenos Aires - (até 19)

DELRAY BEACH (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2023 - Delray Beach Open - (até 19)

SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(+) ORURO (Bolívia) - Festival folclórico e religioso na cidade de Oruro, o mais importante da Bolívia -

ORURO (Bolívia) - Carnaval de Oruro - 14H30 (até 19)

África

ADIS ABEBA (Etiópia) - Cúpula da União Africana - (até 19)

DOMINGO, 19 DE FEVEREIRO DE 2023

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desfile das escolas de samba - (até 20)

Bonfim, Minas Gerais (Brasil) - Tradicional Carnaval a Cavalo transformam as guerras religiosas entre mouros e cristãos em um evento festivo - 14H00

Europa

(+) INCIRLIK (Turquia) - Terremoto: visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken - (até 20)

LONDRES (Reino Unido) - Premiação Bafta -

Ásia-Pacífico

PUTRAJAYA (Malásia) - O ex-primeiro-ministro Najib Razak, preso, busca anular o veredicto de culpado por corrupção - 23H00 (até 22)

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) - Visita do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), Qu Dongyu - (até 21)

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Justiça Social -

América

(+) CARACAS (Venezuela) - REPORTAGEM: ONG telefona para idosos que ficaram sozinhos na Venezuela para lhes fazer companhia -

OTTAWA (Canadá) - Inquérito para relatar o uso de poderes de emergência para acabar com o protesto de caminhoneiros em Ottawa -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Nova rodada de negociações da ONU sobre um tratado para proteger o alto mar - (até 3 de Março)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU discute conflito no Oriente Médio - 13H00

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Presidente Joe Biden viaja à Polônia no aniversário da invasão à Ucrânia - (até 22)

BRUXELAS (Bélgica) - Encontro de chanceleres da UE -

(+) ATENAS (Grécia) - Visita do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken - 15H00 (até 21)

TERÇA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, fala sobre sanções contra a Rússia - 13H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Presidente Vladimir Putin faz discurso sobre Estado da Nação - 07H00

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão, outono/inverno 2024 - (até 27)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Relações Exteriores da UE -

HAIA (Países Baixos) - Início do julgamento de Pjeter Shala, suspeito de crimes de guerra no Kosovo - (até 22)

VESOUL (França) - Julgamento de apelação de Nicolas Zepeda, condenado pelo assassinato de sua ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki - (até 10 de Março)

(+) BERLIM (Alemanha) - Coletiva de imprensa com Steven Spielberg, premiado com o Urso de Ouro honorário do Festival de Cinema de Berlim - 12H05

Ásia-Pacífico

(+) JAPÃO - Retorno de quatro pandas à China - (até 22)

(+) PEQUIM (China) - O ministro chinês de Relações Exteriores, Qin Gang, discursa sobre a segurança mundial -

África

CAMPALA (Uganda) - Audiência do processo de casal dos EUA acusado de torturar o filho e traficar criança -

Esportes

FRANKFURT (Alemanha) - Futebol: UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt (GER) v Napoli (ITA) - 18H00

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Liverpool (ENG) v Real Madrid (ESP) - 18H00

QUARTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Somália - 13H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Assembleia Geral da ONU se reúne no aniversário da invasão russa da Ucrânia - 18H00 (até 23)

Europa

LEIPZIG (Alemanha) - Audiência na ação judicial do grupo Rosneft contra a fiscalização pública de suas atividades na Alemanha - 07H00

ROMA (Itália) - Papa Francisco celebra Quarta-feira de Cinzas na Igreja de Santa Sabina - 14H00

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável - (até 24)

Esportes

MILÃO (Itália) - Futebol: UEFA Champions League - Inter de Milão (ITA) v FC Porto (POR) - 18H00

LEIPZIG (Alemanha) - Futebol: UEFA Champions League - RB Leipzig (GER) v Manchester City (ENG) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

América

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Anúncio da sentença por estupro e agressões sexuais ao ex-magnata do cinema Harvey Weinstein -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança sobre a cooperação entre a ONU e a UE - 13H00

(+) VIÑA DEL MAR (Chile) - Festival Internacional da Canção de Viña del Mar - show de Christina Aguilera - 23H00

Europa

(+) ATENAS (Grécia) - Conferência ministerial europeia sobre a gestão de fronteiras - (até 24)

(+) VIENA (Áustria) - Sessão regular da assembleia parlamentar da OSCE sobre a segurança - (até 24)

Ásia-Pacífico

(+) BANGALORE (Índia) - Reunião de ministros das Finanças e de diretores dos bancos centrais do G20 - (até 25)

Esportes

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Liga Europa, segunda fase : Manchester United (ENG) - FC Barcelone (ESP) - 18H00

SAKHIR (Bahrein) - Auto Prix: testes de pré-temporada da Fórmula Um - (até 25)

