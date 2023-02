Veteranos Dimitrov e Wawrinka avançam às quartas do ATP 500 de Roterdã

O suíço Stan Wawrinka, de 37 anos, e o búlgaro Grigor Dimitrov, de 31, avançaram às quartas de final do ATP 500 de Roterdã nesta quarta-feira, dia em que foram eliminados o segundo cabeça de chave, o russo Andrey Rublev, e o quinto, o polonês Hubert Hurkacz.

Wawrinka, vencedor de três torneios de Grand Slam e atual número 130 do mundo, derrotou outro veterano, o francês Richard Gasquet (36 anos, 45º no ranking da ATP) com um duplo 6-3.

O suíço enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre o primeiro cabeça de chave, o grego Stefanos Tsitsipas (N. 3) e o italiano Jannik Sinner (N. 14), que se enfrentam na quinta-feira.

Já Dimitrov (N.28) derrotou Hurkacz, número dez do mundo, em dois 'tie breaks' consecutivos, 7-6 (7/4) e 7-6 (7/5).

Segundo favorito (N. 5), Rublev caiu para o australiano Alex De Minaur (N. 25) na primeira rodada por um duplo 6-4.

-- Resultados desta quarta-feira do ATP 500 de Roterdã:

- Simples masculino - Primeira rodada:

Jannik Sinner (ITA) derrotou Benjamin Bonzi (FRA) 6-2, 3-6, 6-1

Holger Rune (DIN) derrotou Constant Lestienne (FRA) 6-4, 6-4

Botic van de Zandschulp (HOL) derrotou Quentin Halys (FRA) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4)

Maxime Cressy (EUA) derrotou Tim Van Rijthoven (HOL) 6-3, 6-7 (2/7), 6-3

Alex De Minaur (AUS) derrotou Andrey Rublev (RUS) 6-4, 6-4

- Segunda rodada:

Stanislas Wawrinka (SUI) derrotou Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL) derrotou Hubert Hurkacz (POL) 7-6 (7/4), 7-6 (7/5)

