Vacas, carros e pão quente: turcos se dedicam a ajudar vítimas do terremoto

Uma idosa se apoia em sua bengala e mostra um maço de notas: 13.000 liras turcas (cerca de 3.600 reais) para as vítimas do terremoto. O preço de sua única vaca.

Sarigul Kaçan tem de 70 anos e vive em uma região agrícola de Akyaka, no extremo leste da Turquia. Ela é um exemplo do extraordinário esforço solidário da população turca para com as vítimas no sul e sudeste do país, após a pior catástrofe registrada na Turquia contemporânea.

O terremoto de 6 de fevereiro, que causou mais de 35.000 mortes na Turquia, deixou pelo menos seis milhões de pessoas sem casa ou emprego.

"Vendi meu bezerro e darei o dinheiro ao governo, em benefício dos que morreram e dos que estão sob os escombros", disse Sarigul.

Como ela, outros agricultores doaram o que tinham de mais precioso, uma vaca, um touro...

Em Erzurum, nas montanhas da Anatólia Oriental sacudidas pelo terremoto de 1983 (1.550 mortos), a sobrevivente Nazime Kiliç se desfez do touro que cuidava "com as próprias mãos", explicou à agência DHA. As 23.000 liras (cerca de 6.380 reais) da venda foi para a AFAD, órgão de emergências turco.

"Tenho oito filhos. Eu disse a eles: ajudem no que puderem", afirmou a mulher.

No oeste do país, Gulper Tosun, vendeu seu "bezerro favorito" para doar 960 dólares às vítimas (pouco mais de 5 mil reais).

Outro sobrevivente do terremoto de Erzurum, Cafer Gunes, decidiu doar as economias que tinha para sua peregrinação a Meca, cerca de 40.000 liras (cerca de 11 mil reais).

Em outros lugares, as mulheres aquecem os "tandir" (fornos), de onde tiram diariamente centenas de pães que são enviados às áreas afetadas, através do governador local.

Sadullah Sezer vendeu seu carro velho e enviou o dinheiro que conseguiu (mais de 26 mil reais) para o AFAD.

"Quero ajudar o Estado (...), fico feliz em vender o meu carro para ajudar os necessitados", diz.

Na província de Bursa, no noroeste, Serkenaz tricota blusas para as vítimas "sem parar". "Está muito frio lá, mas meus suéteres vão mantê-los aquecidos", diz ela.

Em Elbistan, perto de Kahramanmaras, epicentro do terremoto, o termômetro pode chegar a -15°C à noite.

Entre as montanhas de escombros, uma mulher abrigada com a família em uma barraca encontra nos bolsos do casaco que acaba de receber um biscoito, luvas, um alfinete e um doce. "Essas pessoas são maravilhosas. Pensaram até em um alfinete caso tenhamos uma roupa rasgada", disse emocionada à rede TRT.

Equipes de emergência estrangeiras no local também receberam demonstrações de solidariedade e gratidão.

"Eles literalmente nos pararam na estrada para entregar esses alimentos (...) Não nos deixaram pagar o café da manhã ou um doce ", tuitou uma equipe espanhola de defesa civil.

"Não se esqueçam, eles são os protagonistas. Nós somos apenas sua esperança", concluiu.

