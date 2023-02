United coloca bom momento do Barcelona à prova na Liga Europa

O Barcelona recebe na quinta-feira (16) o Manchester United no jogo de ida da segunda fase da Liga Europa, que dá acesso às oitavas de final do torneio, em um momento de ascensão na temporada, com a liderança isolada do Campeonato Espanhol.

O time catalão vem de 11 vitórias consecutivas, nas quais não sofreu gols em seis ocasiões.

"É um jogaço, uma eliminatória espetacular para o espectador. As duas equipes chegam no melhor momento de forma e resultados", afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira o técnico do Barça, Xavi Hernández.

Embora o presidente do clube, Joan Laporta, tenha lembrado recentemente que o grande objetivo é o Campeonato Espanhol, a Liga Europa surge como uma grande recompensa continental, após a queda na Champions.

"Estamos há temporadas sem conseguir êxitos (europeus), e embora seja a Liga Europa, é importante para mostrar que podemos competir" no continente, disse Xavi.

O Barcelona foi o terceiro de seu grupo na Liga dos Campeões e caiu para a segunda competição mais importante da Europa, na qual aparece como um dos favoritos devido ao seu bom momento.

Sólido na defesa, o Barça vem se mostrando implacável no ataque com a boa fase do artilheiro polonês Robert Lewandowski, autor de 23 gols em 27 jogos até aqui na temporada.

Lewandowski é o grande trunfo ofensivo do time 'blaugrana' para o duelo com o United, que reedita as finais da Champions de 2009 e 2011, ambas vencidas pelos espanhóis.

Apoiado pela torcida no Camp Nou, o Barcelona não terá vida fácil contra os 'Red Devils', que após a saída de Cristiano Ronaldo também melhoraram de rendimento.

"Ambos os clubes tinham a ambição de estar na Champions e, não só de estar, mas também de ter um impacto na mesma. A realidade é que estamos na Liga Europa, o que indica que ambos os clubes precisavam de um 'reset' e agora os dois estão em um bom caminho", disse o técnico do United, Erik ten Hag.

O time de Manchester, que foi o segundo colocado de seu grupo na primeira fase da Liga Europa, está em terceiro no Campeonato Inglês a cinco pontos do líder Arsenal e vem de seis jogos sem perder (cinco vitórias e um empate).

Os 'Red Devils' tentarão manter no Camp Nou a melhor versão do atacante Marcus Rashford, autor de 13 gols em seus últimos 15 jogos, enquanto Bruno Fernandes parece ter recuperado seu bom futebol em um momento crucial da temporada.

