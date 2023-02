Sobe para 39 total de migrantes mortos em acidente em estrada no Panamá

Ao menos 39 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (15), quando o ônibus em que viajavam, junto com outros migrantes, rumo aos Estados Unidos, colidiu com outro veículo em uma estrada do Panamá - informaram as autoridades.

"A informação preliminar (...) indica que 39 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Os feridos estão sendo atendidos nos diferentes hospitais e centros de saúde", anunciou o Serviço Nacional de Migração, em um comunicado.

O ônibus transportava os migrantes de Darién, área florestal fronteiriça com a Colômbia, até a fronteira com a Costa Rica para que prosseguissem a viagem em busca de uma vida melhor.

O veículo tinha "66 passageiros a bordo", segundo a nota da Migração.

"Esta notícia é lamentável para o Panamá e para a região. O Governo Nacional estende suas condolências aos familiares dos mortos neste acidente e reitera seu compromisso com continuar oferecendo ajuda humanitária e condições dignas para enfrentar a migração irregular", tuitou o presidente panamenho, Laurentino Cortizo.

"Equipes do governo estão trabalhando intensamente no local, prestando assistência médica aos sobreviventes desta tragédia", acrescentou.

Em um comunicado, o Ministério da Saúde informou que "mais de cinco crianças" foram atendidas no âmbito do acidente e que seu estado é "delicado e grave".

As autoridades ainda não divulgaram as causas exatas do acidente, nem as nacionalidades dos passageiros.

"Estamos investigando neste momento", disse a diretora do Serviço Nacional de Migração, Samira Gozaine, por telefone à AFP.

Vários feridos foram levados em ambulâncias para o hospital da cidade de David, na província de Chiriquí, segundo as autoridades.

Por engano, o motorista do ônibus não parou no abrigo perto de Gualaca, onde os viajantes deveriam descansar antes de seguir para a fronteira com a Costa Rica. Após perceber e dar meia-volta para ir até o local, o ônibus colidiu com um micro-ônibus, segundo a imprensa local.

Milhares de migrantes em situação irregular chegam da Colômbia, caminhando pela floresta, onde um trecho da rodovia Pan-Americana que faltava nunca foi construído devido à vegetação, aos rios e pântanos. Muitos morrem nessa jornada.

Esta fronteira de 266 km de floresta e 575.000 hectares é uma rota repleta de perigos, como animais selvagens, rios caudalosos e grupos criminosos.

Apesar disso, e segundo dados do governo panamenho, 248.000 pessoas entraram no Panamá por Darién em 2022. Esse número pulverizou os registros do ano anterior, quando 133.000 migrantes fizeram a travessia.

São, em sua maioria, venezuelanos, embora também haja equatorianos, haitianos e cubanos, além de africanos e asiáticos.

Para ajudar os viajantes, o governo panamenho, juntamente com diferentes agências das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, montou vários acampamentos de assistência humanitária para os migrantes.

As autoridades panamenhas facilitam a transferência de migrantes em ônibus privados para Paso Canoas, fronteira da rota interamericana com a Costa Rica.

"Este acidente de estrada é lamentável. São pessoas que procuram melhores condições de vida [...], mas faz parte do risco" de fazer esta travessia, afirmou Gozaine ao canal Telemetro.

Ela acrescentou que os ônibus com migrantes para Paso Canoas "viajam à noite, porque há menos trânsito", então a viagem costuma ser mais segura, rápida e "mais fresca".

