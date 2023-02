Republicanos intimam CEOs de gigantes de tecnologia em busca de evidências de conspiração

Legisladores dos Estados Unidos intimaram os principais executivos do Vale do Silício, nesta quarta-feira (15), em um esforço dos republicanos para embasar uma teoria da conspiração não comprovada de que grandes empresas de tecnologia se uniram ao governo para suprimir a liberdade de expressão entre os setores conservadores.

O Comitê Judiciário da Câmara, liderado pelos republicanos, escreveu aos CEOs de Google, Amazon, Meta e Microsoft exigindo vários documentos, incluindo qualquer comunicação da Casa Branca.

"O Comitê Judiciário tentou repetidamente implicar as cinco empresas desde dezembro passado. Infelizmente, as empresas não atenderam adequadamente aos nossos pedidos", disse o painel em um comunicado.

"O Congresso tem um papel importante na proteção e avanço dos princípios da liberdade de expressão, inclusive examinando como atores privados se coordenam com o governo para suprimir o discurso protegido pela Primeira Emenda" da Constituição.

O painel, de maioria republicana, tem como alvo o presidente Joe Biden, as empresas do Vale do Silício, a comunidade do conhecimento e uma suposta guinada à esquerda mais idealista nas agências federais.

A Microsoft e a Meta emitiram declarações à mídia americana afirmando que já estão preparando os documentos solicitados e que estão cooperando com o comitê.

