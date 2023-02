Primeira-ministra da Escócia renuncia ao cargo

A primeira-ministra da Escócia e líder do Partido Nacional Escocês (SNP), Nicola Sturgeon, anunciou nesta quarta-feira (15) sua renúncia depois de passar oito anos à frente do governo, um duro golpe para a causa da independência nesta nação britânica.

"Na minha cabeça e no meu coração eu sei que o momento chegou, que é o momento adequado para mim, para o partido e para o país. Por isto anuncio hoje minha intenção de renunciar como primeira-ministra e líder de meu partido", afirmou em uma entrevista coletiva, antes de explicar que permanecerá no cargo até a designação do sucessor.

acc/zm/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags