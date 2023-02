Oposição venezuelana terá primárias em outubro para escolher candidato à Presidência

A oposição venezuelana agendou para 22 de outubro as primárias para definir um candidato para enfrentar o presidente socialista Nicolás Maduro nas eleições previstas para 2024, anunciaram organizadores do processo nesta quarta-feira (15).

"É nossa data, a estamos encarando com a maior certeza e o maior rigor", disse a jornalistas Jesús María Casal, presidente da comissão nacional das primárias, ao considerar que esta instância "é um exercício de direitos".

Entre os passos necessários para avançar no processo, será solicitada a atualização do registro eleitoral para a inclusão de novos eleitores, acrescentou Casal.

"Vamos passo a passo, o passo agora são os centros de votação, o dia de inscrição e registro e, assim, seguimos avançando", afirmou Casal sobre o cronograma das primárias.

Quanto aos opositores que têm sido inabilitados durante a era do chavismo no poder, Casal destacou que eles poderão se candidatar às primárias, embora isso não garanta que na prática possam se inscrever como candidatos às eleições presidenciais.

"As inabilitações políticas não têm nenhum valor nas candidaturas (...) Para se candidatar, não importa que se tenha essa inabilitação porque viola os direitos humanos", reforçou Casal.

As inabilitações recaem sobre vários possíveis presidenciáveis como o líder opositor Juan Guaidó, alvo de várias investigações no Ministério Público.

Outro é Henrique Capriles, duas vezes candidato à Presidência, inabilitado por 15 anos para exercer cargos públicos desde 2017 por "irregularidades administrativas" quando era governador do estado de Miranda (centro-norte), uma acusação que ele nega.

As votações internas serão celebradas em meio a divisões profundas após a eliminação, em janeiro, do simbólico "governo interino" comandado por Guaidó - membro do Vontade Popular (VP), partido do líder exilado Leopoldo López -, após quatro anos nos quais não conseguiu a saída de Maduro do poder.

O dirigente, ex-presidente da Assembleia Nacional - legislativo - tinha se autoproclamado "presidente encarregado" em 5 de janeiro de 2019, alegando que a reeleição de Maduro foi uma fraude, recebendo o apoio imediato dos Estados Unidos e de outros cerca de 50 países.

