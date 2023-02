Oposição venezuelana marca primárias em outubro para definir rival de Maduro

A oposição venezuelana, dividida, marcou para 22 de outubro eleições primárias, com o objetivo de definir um candidato para enfrentar o presidente socialista Nicolás Maduro nas urnas em 2024, anunciaram organizadores do processo nesta quarta-feira (15).

"É nossa data, a estamos encarando com a maior certeza e o maior rigor", disse a jornalistas Jesús María Casal, presidente da comissão nacional das primárias, ao considerar que esta instância "é um exercício de direitos".

Entre os passos necessários para avançar no processo, será solicitada a atualização do registro eleitoral para a inclusão de novos eleitores, acrescentou Casal. "Vamos passo a passo, o passo agora são os centros de votação, o dia de inscrição e registro e, assim, seguimos avançando", afirmou Casal sobre o cronograma das primárias.

Quanto aos opositores que têm sido inabilitados durante a era do chavismo no poder, Casal destacou que eles poderão se candidatar às primárias, embora isso não garanta que na prática possam se inscrever como candidatos às eleições presidenciais.

"As inabilitações políticas não têm nenhum valor nas candidaturas (...) Para se candidatar, não importa que se tenha essa inabilitação porque viola os direitos humanos", reforçou Casal.

As inabilitações recaem sobre vários possíveis presidenciáveis como o líder opositor Juan Guaidó, alvo de várias investigações no Ministério Público. Outro deles é Henrique Capriles, duas vezes candidato à Presidência, inabilitado por 15 anos para exercer cargos públicos desde 2017 por "irregularidades administrativas" quando era governador do estado de Miranda (centro-norte), uma acusação que ele nega.

As votações internas serão celebradas em meio a divisões profundas após a eliminação, em janeiro, do simbólico "governo interino" comandado por Guaidó - membro do Vontade Popular (VP), partido do líder exilado Leopoldo López -, após quatro anos nos quais não conseguiu a saída de Maduro do poder.

O dirigente, ex-presidente da Assembleia Nacional - legislativo - havia se autoproclamado "presidente encarregado" em 5 de janeiro de 2019, alegando que a reeleição de Maduro foi uma fraude, recebendo o apoio imediato dos Estados Unidos e de outros cerca de 50 países.

Além da data das primárias, há "questões críticas pendentes", expressou Jesus Casal em relação a interrogantes como o grau de participação no processo do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) - acusado de servir ao chavismo -, a atualização do registro de eleitores, o voto no exterior, os impedimentos políticos e o financiamento das campanhas. Uma delegação da comissão de primárias irá se reunir com o CNE para discutir a utilização dos centros de votação e atualização do registro.

Uma pesquisa da consultoria ORC situa em 24% o nível de "alta disposição" de participar das primárias. Guaidó aparece com 10,7% das intenções de voto, bem abaixo de María Corina Machado, da ala opositora mais radical, que tem 35,4%.

"O fato de que haja primárias e de que participe efetivamente o maior número de atores, e que dali surja um candidato com legitimidade pode levar alguns problemas ao governo", disse à AFP o consultor político Oswaldo Ramírez, diretor da ORC. "Permitiria aumentar sua participação eleitoral, principalmente em uma eleição presidencial."

O chavismo, no entanto, vê como impossível a realização de eleições primárias pela oposição, devido às suas disputas internas. "Aqui não haverá primárias, isso é uma forma de ganhar tempo", declarou o líder Diosdado Cabello, que afirmou, em várias ocasiões, que a oposição "nunca mais voltará a governar a Venezuela".

