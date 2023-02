Nicarágua declara 94 exilados 'traidores da pátria'

Um tribunal da Nicarágua declarou "traidores da pátria" e inabilitou de forma perpétua para o exercício de cargos públicos 94 opositores exilados, entre eles o escritor e ex-vice-presidente Sergio Ramírez.

Além de Ramírez, vice-presidente do governo sandinista da década de 1980 que era liderado pelo atual mandatário Daniel Ortega, entre os sancionados está o bispo católico Silvio Báez, os ex-comandantes guerrilheiros Luis Carrión e Mónica Baltodano, a escritora Gioconda Belli e a ativista dos direitos humanos Vilma Núñez.

O presidente do Tribunal de Apelações de Manágua, Ernesto Rodríguez Mejía, leu para os meios de comunicação oficiais a resolução que declarou a perda da nacionalidade nicaraguense dos 94 considerados "foragidos da Justiça".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os acusados executaram e continuam executando atos delitivos em prejuízo da paz, da soberania, da independência e da autodeterminação do povo nicaraguense, incitando a desestabilização do país, promovendo bloqueios econômicos, comerciais e de operações financeiras, tudo em prejuízo da paz e do bem-estar da população", indicou o magistrado.

"Por esses fatos, os acusados não podem mais ser considerados cidadãos nicaraguenses", acrescentou.

Na lista de sancionados há políticos de diferentes partidos e formações de oposição, ex-funcionários governamentais, ex-guerrilheiros sandinistas, ativistas de organizações não governamentais e jornalistas opositores.

"Considere os acusados como traidores da pátria, por isso serão impostas penas acessórias de inabilitação absoluta e especial para exercer cargos públicos, exercer a função pública em nome ou a serviço do Estado da Nicarágua" e para cargos eletivos de forma perpétua, indicou o juiz.

Na semana passada, o governo da Nicarágua libertou e expulsou um grupo de 222 presos, dos quais também retirou nacionalidade e direitos políticos, no momento em que o presidente Ortega enfrenta pressões devido ao autoritarismo crescente de seu governo.

O escritor Sergio Ramírez, que vive exilado na Espanha, se afastou do partido Frente Sandinista em 1995 para formar um movimento dissidente com intelectuais e personalidades políticas do sandinismo.

As autoridades da Nicarágua prenderam centenas de opositores no contexto da repressão que veio na sequência de uma crise política e social que derivou em protestos contra Ortega em 2018, O ex-guerrilheiro está no poder desde 2007 e foi reeleito sucessivamente em pleitos contestados.

bur/dga/rpr/am

Tags