Navio do Brasil é apreendido com cocaína em porto francês

Mais de 180 quilos de cocaína escondidos em um cargueiro procedente do Brasil foram apreendidos na cidade portuária de Lorient, no noroeste da França - disseram autoridades nesta quarta-feira (15).

A Guarda Costeira de Lorient encontrou a droga quando realizava um controle do "Falkonera" na noite de quinta-feira e madrugada de sexta, um graneleiro de bandeira liberiana que chegou do Brasil, informou o Ministério francês da Economia, em um comunicado.

"Três mergulhadores especializados inspecionaram o casco do navio" e encontraram a droga escondida em uma grade abaixo da linha d'água, em embalagens impermeáveis, disse à AFP Guillaume Pape, da assessoria de imprensa da Guarda Costeira da região.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Testes confirmaram que se tratava de cocaína, com valor de mercado estimado em cerca de US$ 16 milhões (aproximadamente R$ 83 milhões), segundo as autoridades.

pno/et/de/mis/mb/aa/tt

Tags