Museu Arqueológico de Atenas passará por grande reforma

O Museu Arqueológico de Atenas, o maior da Grécia e um dos mais importantes do seu gênero no mundo, passará por uma reforma que irá durar quatro anos, anunciaram autoridades nesta quarta-feira (15).

Inaugurado em 1889, o museu abriga algumas das antiguidades mais valiosas da Grécia. Para reformar o local, que atrai mais de 500 mil visitantes por ano, foi lançado um concurso internacional de arquitetura.

O projeto dos vencedores - David Chipperfield Architects e o estúdio grego Tombazis - inclui dois novos andares de galerias subterrâneas e um jardim suspenso no terraço, com o objetivo de criar 20.000 m² adicionais, uma vez que menos de 10% dos milhares de objetos do acervo do museu estão expostos ao público, disse o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Embora a data de início das obras não tenha sido especificada, a ministra da Cultura, Lina Mendoni, indicou que o museu será "totalmente transformado" em quatro anos.

"Este museu possui uma das coleções mais extraordinárias do mundo", ressaltou Chipperfield na apresentação do projeto. "Tentaremos fechar o prédio o mínimo possível" para a realização das obras, acrescentou.

O projeto será financiado com recursos nacionais e da União Europeia. As obras de Chipperfield incluem o Neues Museum de Berlim, o Saint Louis Art Museum de Missouri e o Museo Jumex da Cidade do México.

