Mulher de 77 anos é encontrada com vida após passar 212 horas sob escombros na Turquia

Fatma Gungor, de 77 anos, foi resgatada nesta terça-feira, 14, após passar quase nove dias debaixo de escombros na cidade de Adiyaman, localizada no sul da Turquia. O terremoto de magnitude 7,8, que atingiu a região no último dia 6, deixou mais de 40 mil pessoas mortas e milhares desabrigados.

O resgate foi feito por uma equipe do Comando do Estaleiro Gölcük, e as imagens foram divulgadas pelo Ministério da Defesa Nacional da República da Turquia, veja:

No mesmo dia, outros três homens também foram resgatados vivos, após ficarem 198 horas embaixo dos escombros na cidade de Kahramanmarash. Dois deles eram irmãos e foram enviados a hospitais, com diferentes graus de ferimentos.

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Hans Kluge, disse nesta terça-feira, 14, que o terramoto na Turquia e na Síria foi a "pior catástrofe natural" em 100 anos na Europa.

Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo nesta quarta-feira, 15, para que os países membros da organização contribuam "sem demora" com 397 milhões de dólares para assegurar ajuda humanitária na Síria. Segundo ele, em breve será apresentado um pedido similar para ajudar a Turquia.

