Milhares protestam na Colômbia contra reformas do presidente Gustavo Petro

Milhares de manifestantes protestaram nesta quarta-feira(15) nas principais cidades da Colômbia contra as reformas que o presidente Gustavo Petro, o primeiro esquerdista a governar o país, pretende implementar.

Vestidos de branco e com bandeiras tricolores, multidões marcharam pelas ruas de Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (sudoeste) e outras cidades com slogans como "Chega de Petro".

"As ruas estão falando, estão falando massivamente e estão dizendo (que) não vão nos impor uma reforma da saúde (...) não vão nos impor a paz total", disse o ex-vice-presidente Francisco Santos (2002-2010), um dos principais nomes do governo de direita de Álvaro Uribe, enquanto marchava na capital de 8 milhões de habitantes.

Petro chegou ao poder em 7 de agosto com uma ambiciosa bateria de reformas para mudar os sistemas de saúde, trabalhista e previdenciário e as políticas de paz para encerrar meio século de conflito armado.

Por volta do meio-dia desta quarta-feira, milhares de pessoas chegaram à central Praça de Bolívar, em Bogotá, para se opor aos projetos de lei que o presidente apresenta nestas semanas ao Congresso, onde tem maioria.

Em Cali, uma mulher na multidão ergueu uma faixa que dizia: "Coloca o traficante à frente do comerciante, o criminoso à frente do empresário".

Protestos menores foram organizados na terça-feira em diferentes praças do país, respondendo ao apelo do presidente para apoiar suas reformas nas ruas.

Muito ativo nas redes sociais e em praça pública, Petro explicou alguns dos projetos de lei em um longo discurso para seus seguidores em Bogotá.

Governado pela direita há mais de 200 anos, o país está dividido após os primeiros seis meses do Petro no poder.

Seus opositores criticam a política conhecida como "paz total" com a qual Petro explora diferentes mecanismos de negociação para desmobilizar rebeldes, narcotraficantes e guerrilheiros que permaneceram armados após o acordo assinado com as Farc em 2016.

Também rejeitam as reformas que buscam fortalecer o Estado e reduzir a participação privada na prestação de determinados serviços, em um país com altos índices de corrupção.

No final do ano passado, o Congresso aprovou uma reforma tributária que aumentou os impostos para os muito ricos.

