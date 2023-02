Mais de 70 migrantes desaparecidos e 'supostamente mortos' após naufrágio na Líbia

Ao menos 73 migrantes estão desaparecidos e as autoridades suspeitam que todos morreram após um naufrágio na costa da Líbia na terça-feira, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Um comunicado divulgado pela OIM afirma que sete pessoas sobreviveram à tragédia e 11 corpos foram recuperados pelo Crescente Vermelho e a polícia local.

A embarcação seguia para a Europa, de acordo com a OIM.

A tragédia eleva o número de mortos no Mediterrâneo central - uma das rotas mais utilizadas pelos migrantes que tentam chegar ao continente europeu - a mais de 130 desde o início de 2023. No ano passado, a OIM registrou mais de 1.450 vítimas fatais na região.

"O Mediterrâneo central continua sendo a travessia marítima migratória mais letal do mundo, com o maior número de vítimas fatais a cada ano", recorda a agência da ONU, que considera a situação "intolerável".

A OIM afirma que "é necessária uma ação concreta dos Estados para aumentar a capacidade de busca e salvamento, estabelecer mecanismos de desembarque bem definidos e seguros, assim como rotas migratórias seguras e regulares para reduzir as viagens perigosas".

Em janeiro, várias ONGs internacionais comprometidas com operações de ajuda aos migrantes no Mediterrâneo denunciaram o desejo do governo italiano de extrema-direita de "impedir a assistência às pessoas em perigo".

As ONGs apontaram os efeitos cruzados de um decreto que obrigava os navios a seguir "sem demora" para um porto italiano após cada resgate, e a já habitual designação de portos muito distantes, o que reduz as capacidades de assistência.

