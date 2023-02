Juventus terá retorno de Cuadrado contra o Nantes pela Liga Europa

O colombiano Juan Cuadrado, recuperado de uma gripe, estará no grupo da Juventus para enfrentar o Nantes na quinta-feira (16), no jogo de ida da segunda fase da Liga Europa, informou o técnico do time italiano, Massimiliano Allegri.

Como estava previsto, o francês Paul Pogba, em processo de recuperação depois de ter passado por cirurgia no joelho direito em setembro, ainda não está em condições de ser relacionado, acrescentou Allegri em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Cuadrado, que volta depois de um desconforto muscular e um quadro gripal e de ter ficado fora do duelo de fim de semana contra a Fiorentina (vitória por 1 a 0), pelo Campeonato Italiano, será relacionado, mas "não está 100%".

Quem também retorna ao time é o zagueiro Leonardo Bonucci, que sofreu um problema muscular na coxa e ainda não jogou em 2023.

A Liga Europa é "um objetivo importante", pois "pode ser uma porta de entrada para a próxima Liga dos Campeões", admitiu Allegri.

As chances de classificação para a Champions pela Serie A são remotas para a Juve, já que o clube foi punido com a perda de 15 pontos devido a irregularidades contábeis.

